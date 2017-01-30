В Белом доме назвали конструктивным разговор Трампа с Путиным

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Белый дом назвал в понедельник конструктивным состоявшийся в субботу телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"В выходные президент провел конструктивные телефонные переговоры с руководителями Австралии, Франции, Германии, Японии, России, Саудовской Аравии и ОАЭ", — сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Трамп в ходе этих переговоров "подтвердил наши партнерства и обсудил вопросы укрепления обороны, а также различные темы, вызывающие взаимный интерес".

Путин и Трамп в субботнем телефонном разговоре обсудили целый ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и в Украине. Стороны в числе прочего отметили важность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.