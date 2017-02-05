КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил приверженность своей администрации НАТО, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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"Президент Трамп подтвердил приверженность США НАТО", — говорится в сообщении. В нем также указывается, что глава администрации "отметил важность того, чтобы все члены альянса несли свою долю в оборонных расходах".

Напомним, ранее Трамп назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.