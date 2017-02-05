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    В мире

    Трамп подтвердил приверженность США НАТО

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (796)

    (обновлено: )22703
    Белый дом по итогам телефонного разговора Трампа с премьер-министром Италии Паоло Джентилони сообщил, что глава администрации "отметил важность того, чтобы все члены альянса несли свою долю в оборонных расходах".
    Дональд Трамп
    REUTERS Eric Thayer

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил приверженность своей администрации НАТО, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

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    "Президент Трамп подтвердил приверженность США НАТО", — говорится в сообщении. В нем также указывается, что глава администрации "отметил важность того, чтобы все члены альянса несли свою долю в оборонных расходах".

    Напомним, ранее Трамп назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.

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