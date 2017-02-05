Во Флориде 3 тыс человек вышли на протест во время визита Трампа

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В субботу около 3 тысяч человек вышли на протест в штате Флорида, куда прилетел президент США Дональд Трамп на выходные, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Поводом к демонстрации стал недавно подписанный американским президентом указ "о защите США от терроризма", который приостанавливает прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Агентство поясняет, что демонстранты собрались перед Trump Plaza – двумя 30-этажными зданиями-близнецами, построенными компанией Трампа в прибрежном городе Уэст-Палм-Бич. Затем протестующие прошли несколько километров и продолжили акцию рядом с личным имением Трампа Мар-а-Лаго.

Они скандировали лозунги против нового президента и продемонстрировали гроб с натянутым на него флагом, что, по их словам, символизирует смерть демократии, отмечает агентство.

@riotwomennn Протест против закона Трампа во Флориде

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду. Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго, сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Он назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

Критики Трампа заявляют, что президент потратит немало денег налогоплательщиков на свой отдых. Американский лидер летает на собственном самолете, его сопровождают множество помощников и телохранителей, а к месту визита заранее привозят все необходимое, включая доставляемый по воздуху президентский лимузин. Так, издание Politico подсчитало, что выходные Трампа обойдутся казне минимум в 3 миллиона долларов.

Указ Трампа "о защите США от терроризма" вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие документа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным". В пятницу федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента. Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле.