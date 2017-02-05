Джентилони и Трамп обсудили Украину

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили борьбу с терроризмом и усилия по разрешению конфликтов в Украине и в Сирии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Италии.

Сообщается, что главной темой разговора стали отношения двух стран, "объединяемых исторической дружбой и взаимодействием".

"Джентилони и Трамп подтвердили обязательства продолжать борьбу с терроризмом и радикализмом и усилия по разрешению украинского кризиса, по установлению мира на Ближнем Востоке, в Сирии и, в особенности, на севере Африки", — говорится в сообщении.

В этой связи, отмечает итальянское правительство, итальянский лидер представил американскому коллеге детали достигнутого с Ливией соглашения по борьбе с незаконной миграцией.

"Наконец Джентилони и Трамп договорились о встрече на полях саммита "Большой семерки" в Таормине (на Сицилии – ред) в мае", — сообщает кабмин Италии.

Напомним, ранее Трамп провел разговор с украинским президентов Петром Порошенко.