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    В мире

    Джентилони и Трамп обсудили Украину

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (16)

    (обновлено: )58801
    Джентилони и Трамп подтвердили обязательства продолжать борьбу с терроризмом и радикализмом и усилия по разрешению украинского кризиса, по установлению мира на Ближнем Востоке, в Сирии.
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    Паоло Джентилони. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили борьбу с терроризмом и усилия по разрешению конфликтов в Украине и в Сирии, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Италии.

    Саммит ЕС на Мальте
    REUTERS Yves Herman
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    Сообщается, что главной темой разговора стали отношения двух стран, "объединяемых исторической дружбой и взаимодействием".

    "Джентилони и Трамп подтвердили обязательства продолжать борьбу с терроризмом и радикализмом и усилия по разрешению украинского кризиса, по установлению мира на Ближнем Востоке, в Сирии и, в особенности, на севере Африки", — говорится в сообщении.

    В этой связи, отмечает итальянское правительство, итальянский лидер представил американскому коллеге детали достигнутого с Ливией соглашения по борьбе с незаконной миграцией.

    "Наконец Джентилони и Трамп договорились о встрече на полях саммита "Большой семерки" в Таормине (на Сицилии – ред) в мае", — сообщает кабмин Италии.

    Напомним, ранее Трамп провел разговор с украинским президентов Петром Порошенко.

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