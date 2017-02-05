Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил Белый дом по итогам их телефонного разговора.

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"Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей".

По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17.00 по местному времени (00.00 по Киеву). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше. О продолжительности беседы в Белом доме не сообщили.

Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля