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    Политика

    Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (14)

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    По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17.00 по местному времени (00.00 по Киеву). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше. О продолжительности беседы в Белом доме не сообщили.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил Белый дом по итогам их телефонного разговора.

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    "Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.

    Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей".

    По сообщению Белого дома, разговор состоялся в 17.00 по местному времени (00.00 по Киеву). Изначально планировалось, что он начнется на 45 минут раньше. О продолжительности беседы в Белом доме не сообщили.

    Ранее сообщалось, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Также администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля

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