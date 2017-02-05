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    Минюст США подал апелляцию на решение суда, отменившего указ Трампа

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (793)

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    По информации СМИ, Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа.
    Флаг США
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Министерство юстиции США в субботу подало апелляцию на решение суда в Сиэтле, приостановившего иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ Минюста.

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    На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

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