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    Аналитика и комментарии

    Саммит ЕС на Мальте – проблемы миграции и влияние Трампа

    (обновлено: )11020
    На мальтийском саммите лидеры ЕС продолжат обсуждение реформ, которые необходимо будет воплотить после выхода Британии из ЕС, и миграционный кризис.
    Саммит ЕС на Мальте
    REUTERS Yves Herman

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В связи с обеспокоенностью лидеров стран ЕС последствиями миграционного кризиса, он окажется в фокусе дискуссии неформального саммита лидеров ЕС на Мальте в контексте указа президента США запретить въезд в страну беженцам из мусульманских стран. На полях встречи премьер Британии отдельно обсудит вопросы Brexit.

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    REUTERS Darrin Zammit-Lupi
    Саммит лидеров ЕС на Мальте: обсудят мигрантов и отношения с США

    Мальта принимает на себя председательство в ЕС с 1 января на шесть месяцев. Ожидается, что на мальтийском саммите лидеры ЕС продолжат обсуждение реформ, которые необходимо будет воплотить после выхода Британии из ЕС, и миграционный кризис.

    Несмотря на то, что благодаря сделке с Турцией, количество беженцев в европейские страны по восточно-средиземноморскому маршруту сократилось, возросло число мигрантов, пребывающих по центрально-средиземноморскому маршруту, который пролегает через Ливию. Поэтому политическое напряжение в связи с проблемой миграции в ЕС растет, как и отсутствие единства мнений по поводу решения проблемы, квот беженцев. 

    В соответствии с опубликованной на сайте Европейского Совета информацией, неформальный саммит ЕС, который пройдет на Мальте 3 февраля, будет состоять из двух частей.

    Первая рабочая сессия, к работе которой подключится премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, будет посвящена проблематике миграции в Европу, в частности, инструментам по сокращению потоков мигрантов, пребывающих по центрально-средиземноморскому маршруту и Ливии.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Вторая рабочая сессия будет посвящена подготовке к 60-ой годовщине Римского Договора, который был подписан в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом о ликвидации преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, сообщает eubusiness.com

    Касаясь решения проблемы миграции, по информации Guardian, через  Ливию указанным способом за минувший год в Италию прибыла 181 тыс. человек. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о невозможности заключения с властями Ливии сделки наподобие той, которую Брюссель заключил с Анкарой. 

    В данном случае, проблема заключается в том, что, в отличие от хрупких договоренностей ЕС с Турцией, в Ливии трудно с кем-либо договориться из-за отсутствия единого лидера.

    Вместе с тем, политическое напряжение в связи с проблемой миграции в ЕС растет. Как пишет Guardian, многие политики стран юга ЕС обеспокоены тем, что если наплыв беженцев из стран Северной Африки не удастся уменьшить, это еще больше усилит проблемы стран.

    Ксавье Моро (Xavier Moreau), специалист по Украине, основатель портала, посвященного геостратегическому анализу Stratpol.
    fr.aleteia.org
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    В ряде стран Европы к власти приходят правые, националисты, набирающие очки на миграционных проблемах, росте насилия и терроризма в европейских странах. Так, во Франции набирает силу "Национальной фронт", в Германии – "Альтернатива для Германии". В Нидерландах резко выросла популярность правой Партии свободы (ПС), которую возглавляет Гирт Вилдерс.

    В таких условиях многие страны ЕС приняли целый ряд необходимых ограничительных мер для мигрантов. Однако, лидеры ЕС, ФРГ при введенных миграционных ограничениях, подвергают резкой критике указы президента США Дональда Трампа. 

    В частности,  указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Позднее Трамп согласился впустить в страну мигрантов с грин-картами, пишет Financial Times.

    Несмотря на последствия миграционного кризиса в ЕС, ряд европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, осудили указ Трампа. Хотя сам ЕС, конкретные страны блока существенно ужесточили свою миграционную политику. 

    Так, страны Восточной Европы принимают к себе ограниченное число беженцев и делают это на особых условиях. Президент Чехии Милош Земан приветствовал решение американского президента. 

    Алексей Позняк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина, наши дни: тонкая грань между миграцией и эмиграцией

    По мнению экспертов, на саммите не стоит ждать от европейских лидеров и согласованного решения по миграции. Резкого изменения миграционной политики не произойдет до выборов во Франции, ФРГ, Нидерландах. 

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует использовать первую часть предстоящей 3 февраля на Мальте неформальной встречи лидеров стран ЕС для обсуждения вопроса о предстоящей процедуре выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщила на брифинге в среду официальный представитель премьер-министра Великобритании.

    "Этого вопроса нет в официальной программе саммита, но мы всегда используем саммит как возможность поговорить с лидерами стран "на полях". И думаю, мы продолжим наши обсуждения", сообщила она.

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    Правительство рассчитывает официально запустить процесс Brexit до конца марта. Он означает для расколотого ЕС глубокий перелом.

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