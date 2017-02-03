Саммит ЕС на Мальте – проблемы миграции и влияние Трампа

Владимир Матвеев, обозреватель

В связи с обеспокоенностью лидеров стран ЕС последствиями миграционного кризиса, он окажется в фокусе дискуссии неформального саммита лидеров ЕС на Мальте в контексте указа президента США запретить въезд в страну беженцам из мусульманских стран. На полях встречи премьер Британии отдельно обсудит вопросы Brexit.

Мальта принимает на себя председательство в ЕС с 1 января на шесть месяцев. Ожидается, что на мальтийском саммите лидеры ЕС продолжат обсуждение реформ, которые необходимо будет воплотить после выхода Британии из ЕС, и миграционный кризис.

Несмотря на то, что благодаря сделке с Турцией, количество беженцев в европейские страны по восточно-средиземноморскому маршруту сократилось, возросло число мигрантов, пребывающих по центрально-средиземноморскому маршруту, который пролегает через Ливию. Поэтому политическое напряжение в связи с проблемой миграции в ЕС растет, как и отсутствие единства мнений по поводу решения проблемы, квот беженцев.

В соответствии с опубликованной на сайте Европейского Совета информацией, неформальный саммит ЕС, который пройдет на Мальте 3 февраля, будет состоять из двух частей.

Первая рабочая сессия, к работе которой подключится премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, будет посвящена проблематике миграции в Европу, в частности, инструментам по сокращению потоков мигрантов, пребывающих по центрально-средиземноморскому маршруту и Ливии.

Вторая рабочая сессия будет посвящена подготовке к 60-ой годовщине Римского Договора, который был подписан в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом о ликвидации преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала, сообщает eubusiness.com

Касаясь решения проблемы миграции, по информации Guardian, через Ливию указанным способом за минувший год в Италию прибыла 181 тыс. человек. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о невозможности заключения с властями Ливии сделки наподобие той, которую Брюссель заключил с Анкарой.

В данном случае, проблема заключается в том, что, в отличие от хрупких договоренностей ЕС с Турцией, в Ливии трудно с кем-либо договориться из-за отсутствия единого лидера.

Вместе с тем, политическое напряжение в связи с проблемой миграции в ЕС растет. Как пишет Guardian, многие политики стран юга ЕС обеспокоены тем, что если наплыв беженцев из стран Северной Африки не удастся уменьшить, это еще больше усилит проблемы стран.

В ряде стран Европы к власти приходят правые, националисты, набирающие очки на миграционных проблемах, росте насилия и терроризма в европейских странах. Так, во Франции набирает силу "Национальной фронт", в Германии – "Альтернатива для Германии". В Нидерландах резко выросла популярность правой Партии свободы (ПС), которую возглавляет Гирт Вилдерс.

В таких условиях многие страны ЕС приняли целый ряд необходимых ограничительных мер для мигрантов. Однако, лидеры ЕС, ФРГ при введенных миграционных ограничениях, подвергают резкой критике указы президента США Дональда Трампа.

В частности, указ, который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Позднее Трамп согласился впустить в страну мигрантов с грин-картами, пишет Financial Times.

Несмотря на последствия миграционного кризиса в ЕС, ряд европейских лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, осудили указ Трампа. Хотя сам ЕС, конкретные страны блока существенно ужесточили свою миграционную политику.

Так, страны Восточной Европы принимают к себе ограниченное число беженцев и делают это на особых условиях. Президент Чехии Милош Земан приветствовал решение американского президента.

По мнению экспертов, на саммите не стоит ждать от европейских лидеров и согласованного решения по миграции. Резкого изменения миграционной политики не произойдет до выборов во Франции, ФРГ, Нидерландах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует использовать первую часть предстоящей 3 февраля на Мальте неформальной встречи лидеров стран ЕС для обсуждения вопроса о предстоящей процедуре выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщила на брифинге в среду официальный представитель премьер-министра Великобритании.

"Этого вопроса нет в официальной программе саммита, но мы всегда используем саммит как возможность поговорить с лидерами стран "на полях". И думаю, мы продолжим наши обсуждения", сообщила она.

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Правительство рассчитывает официально запустить процесс Brexit до конца марта. Он означает для расколотого ЕС глубокий перелом.