Украинцы составили почти 60% всех трудовых мигрантов в Эстонии в 2016 году

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Честь украинцев среди трудовых мигрантов в Эстонии за минувший год составила 57%, сообщил в четверг департамент статистики страны.

"В 2016 году департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1,807 тысячи гражданам третьих стран, 1,03 тысячи из них — граждане Украины. Украинцы составили 57% от общего количества трудовых мигрантов, получивших вид на жительство. В прошлые годы приток украинцев также составлял большую часть трудовых мигрантов (60% — в 2015 году, 57% — в 2014 году)", — говорится в сообщении.

Большинство работников из Украины занимались в Эстонии установкой различного оборудования, были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов, а также выполняли сезонную работу в сфере сельского хозяйства.

Доля приехавших на работу в Эстонию граждан России составила 14%.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что отмена виз для Украины может произойти весной этого года. В Евросоюзе же не спешат называть дату, но дают очередные прогнозы на этот счет. Так, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли ожидает, что Евросоюз в феврале или марте одобрит механизм приостановки "безвиза" с третьими странами. При этом Нидерланды до сих пор не ратифицировали Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В Евросоюзе надеются, что это произойдет в первой половине этого года.