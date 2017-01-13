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Замерзающие мигранты в Сербии: мороз и очереди за едой

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    Суровая европейская зима — настоящее испытание для беженцев с Ближнего Востока. В Сербии для мигрантов установили горячую кухню прямо на улице, еду раздают в 20-градусный мороз.

    В Испании тысяча мигрантов пыталась перелезть 6 метровое ограждение на границе. Видео
    Канал RT на Youtube
    В Испании тысяча мигрантов пыталась перелезть 6-метровое ограждение на границе

    Многие мигранты отказываются селиться во временных центрах, опасаясь что их власти депортируют их в одну из соседних стран.

    Пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил, что свыше тысячи мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем за первые 12 дней 2017 года. По его словам, в этом году только 430 мигрантов прибыли в Грецию из Турции, тогда как в прошлом году за тот же период в Грецию добралось 22 тысячи 322 мигранта и беженца.

    Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

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