Замерзающие мигранты в Сербии: мороз и очереди за едой

Суровая европейская зима — настоящее испытание для беженцев с Ближнего Востока. В Сербии для мигрантов установили горячую кухню прямо на улице, еду раздают в 20-градусный мороз.

Многие мигранты отказываются селиться во временных центрах, опасаясь что их власти депортируют их в одну из соседних стран.

Пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэл Миллман сообщил, что свыше тысячи мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем за первые 12 дней 2017 года. По его словам, в этом году только 430 мигрантов прибыли в Грецию из Турции, тогда как в прошлом году за тот же период в Грецию добралось 22 тысячи 322 мигранта и беженца.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.