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    Зарубежье

    Саммит лидеров ЕС на Мальте: обсудят мигрантов и отношения с США

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    Главы государств Евросоюза на неформальном саммите на Мальте в пятницу вновь обсудят проблемы и пути сдерживания нелегальной миграции в Европу, в центре внимания в этой связи должна оказаться, в частности, Ливия.
    Флаг Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Мария Князева, для РИА Новости Украина, Валетта (Мальта)

    Основная цель на саммите на Мальте – остановить поток нелегальной миграции из Ливии в Европу, – говорится в заявлении главы Евросовета Дональда Туска перед встречей лидеров.

    Ксавье Моро (Xavier Moreau), специалист по Украине, основатель портала, посвященного геостратегическому анализу Stratpol.
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    Как сообщил журналистам в четверг чешский премьер Богуслав Соботка, задача саммита – достигнуть договоренности о таких мерах, которые остановили бы миграцию между Ливией и Италией.

    Туск в заявлении отметил, что это "единственный путь сделать так, чтобы люди не умирали в пустыне и на море". Это и единственный путь "получить контроль над миграцией в Европе", добавил он.

    Учитывая приближающуюся весну, лидеры постараются согласовать ряд "незамедлительных и конкретных мер", чтобы сдержать миграционные потоки, бороться с деятельностью нелегальных перевозчиков мигрантов, а также по спасению жизней, говорится в сообщении Евросовета к предстоящему саммиту.

    В частности, главы государств намерены обсудить необходимость усиления сотрудничества с властями Ливии для сдерживания миграции.

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    Лидеры стран ЕС должны подтвердить свою поддержку правительству национального согласия (Ливии), а также определить помощь региональным и местным общинам в стране, а также международным организациям, которые там работают.

    Вариантами действий ЕС для поддержки Ливии и борьбы с миграцией могут быть, к примеру, обучение и иная поддержка сотрудников береговой охраны Ливии, а также улучшение социально-экономической ситуации в стран, отмечается в сообщении к саммиту.

    Как предположил Соботка, на встрече речь может зайти и об отношениях ЕС с США. Ожидается, что свое мнение по этому поводу выскажет премьер Великобритании Тереза Мэй, которая уже встречалась с новым президентом США Дональдом Трампом.

    Решению миграционных вопросов будет посвящена первая часть саммита, которая, как ожидают организаторы, должна завершиться к четырем часам дня (шести часам вечера по московскому времени).

    Как следует из сообщения совета, вторая часть саммита будет посвящена будущему 27 стран Евросоюза без Великобритании, где на референдуме в прошлом году жители проголосовали за выход из союза.


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