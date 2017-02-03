Саммит лидеров ЕС на Мальте: обсудят мигрантов и отношения с США

Мария Князева, для РИА Новости Украина, Валетта (Мальта)

Основная цель на саммите на Мальте – остановить поток нелегальной миграции из Ливии в Европу, – говорится в заявлении главы Евросовета Дональда Туска перед встречей лидеров.

Как сообщил журналистам в четверг чешский премьер Богуслав Соботка, задача саммита – достигнуть договоренности о таких мерах, которые остановили бы миграцию между Ливией и Италией.

Туск в заявлении отметил, что это "единственный путь сделать так, чтобы люди не умирали в пустыне и на море". Это и единственный путь "получить контроль над миграцией в Европе", добавил он.

Учитывая приближающуюся весну, лидеры постараются согласовать ряд "незамедлительных и конкретных мер", чтобы сдержать миграционные потоки, бороться с деятельностью нелегальных перевозчиков мигрантов, а также по спасению жизней, говорится в сообщении Евросовета к предстоящему саммиту.

В частности, главы государств намерены обсудить необходимость усиления сотрудничества с властями Ливии для сдерживания миграции.

Лидеры стран ЕС должны подтвердить свою поддержку правительству национального согласия (Ливии), а также определить помощь региональным и местным общинам в стране, а также международным организациям, которые там работают.

Вариантами действий ЕС для поддержки Ливии и борьбы с миграцией могут быть, к примеру, обучение и иная поддержка сотрудников береговой охраны Ливии, а также улучшение социально-экономической ситуации в стран, отмечается в сообщении к саммиту.

Как предположил Соботка, на встрече речь может зайти и об отношениях ЕС с США. Ожидается, что свое мнение по этому поводу выскажет премьер Великобритании Тереза Мэй, которая уже встречалась с новым президентом США Дональдом Трампом.

Решению миграционных вопросов будет посвящена первая часть саммита, которая, как ожидают организаторы, должна завершиться к четырем часам дня (шести часам вечера по московскому времени).

Как следует из сообщения совета, вторая часть саммита будет посвящена будущему 27 стран Евросоюза без Великобритании, где на референдуме в прошлом году жители проголосовали за выход из союза.



