Разговор с Трампом. Порошенко хватается за соломинку - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В субботу, 4 февраля, Петр Порошенко провел телефонный разговор поговорит с Дональдом Трампом. Телефонная беседа состоялась почти в полночь по киевскому времени.

Возможное направление разговора двух президентов в эфире радиостанции Голос Столицы смоделировал (4 января – Ред.) политолог Кирилл Молчанов (интервью состоялось до разговора двух президентов).

Эти переговоры Трампа и Порошенко состоятся на фоне обострения ситуации на востоке Украины. По вашему мнению, с какими позициями стартуют президенты, в каком тоне может пройти беседа?

— Я думаю, президент Порошенко будет всеми силами стараться убедить Трампа, что ситуация на самом деле настолько критичная, что ни в коем случае нельзя снимать антироссийские санкции и надо всецело поддерживать Украину как финансово, так и, собственно, в вопросе летального вооружения – то, о чем эти годы говорил с Обамой. В принципе его позиция будет точно такая же, какой она была выработана еще с весны 2014 года, она никак не поменяется. А вот позиция как раз-таки Трампа может существенно отличаться от той линии, которую занимал Обама и Байден.

А не слишком много внимания мы уделяем предстоящему телефонному разговору?

— Дело в том, что для Порошенко это — чуть ли не ухватиться за последнюю соломинку, потому что мы видим, что риторика касательно украинской проблемы, начинает уходить даже не второй, а, наверное, на третий, на четвертый планы на мировой повестке дня. Мы видим достаточно холодную встречу с Меркель, которая была на прошлых выходных, вот буквально только 20 минут ему уделили. То есть для президента это, наверное, будет, скажем, попытка договориться о личной встрече, о чем уже неоднократно анонсировалось, что она может быть в конце этого месяца. Просто, если не будет никакой, даже символической, победы после этого разговора для Порошенко, то, мне кажется, что внутреннее положение в Украине будет очень сильно ослаблено. Мы видим, что все его политические оппоненты очень сильно ориентируются на линию США, в первую очередь, и что нет такой уже поддержки, которую оказывал Байден, поэтому президент Украины чувствует, что уже, по сути, утратил какую-то внешнюю помощь.

Какие цели преследует Дональд Трамп, и вообще интересна ли ему Украина сегодня?

— Я, честно говоря, не совсем уверен, что он даже осведомлен о том, что происходило в Украине, и какая тут сложилась ситуация. Если разобрать события в Авдеевке, то мы видели достаточно сдержанное, протокольное заявление от Белого дома, достаточно безэмоциональную позицию, то есть мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день у новой администрации и у нового президента нет еще какой-то четкой, ярко выраженной, сформированной позиции по украинскому вопросу, и она не будет сформирована ни сегодня, ни завтра — на это уйдет несколько месяцев. Поэтому, я думаю, эти месяцы как раз-таки Порошенко будет использовать для того, чтобы донести Трампу о том, что ни в коем случае нельзя менять ту линию, тот курс, который был взят при Обаме. Насколько это получится, это спорно. Потому что, думаю, у Трампа достаточно хорошая память, и он прекрасно помнит, как, по большему счету, украинское руководство открыто поддерживало Хилари Клинтон, да, и Национальное антикоррупционное бюро занималось его главой его избирательного штаба Манафортом по делу "амбарной книги" Партии регионов, и ему даже пришлось, собственно, лишиться этой должности.

Поэтому, скажем так, атмосфера перед этим разговором, достаточно негативная и не дружественная будет касательно президента Украина. Может, он как-то выкрутится, как достаточно опытный в свое время дипломат, но если этот разговор будет иметь негативный характер, не будет никакого достигнуто успеха, то мы прекрасно понимаем, что об этом на сайте администрации пресс-службы президента Украины просто не будут говорить. Скажут, что был рабочий телефонный разговор, они обменялись мнениями, ничего такого более откровенного, я думаю, что не будут выносить на публику, чтобы не будоражить украинский политикум.

Есть неоднократные заявления Трампа о том, что он будет ориентироваться на потребности американцев и на нужды американской жизни. Как Украина вписывается сюда?

— Если Трамп будет выполнять все, что он пообещал в своей избирательной кампании, то для Украины это может обернуться, если не политической катастрофой, то, по крайней мере, крайне негативные последствия будут. Потому что он там говорил и о том, что они будут размышлять о статусе Крыма, как уже о российском, что он проведет аудит всей финансовой помощи, которую выдали Украине за эти годы, то есть, скажем, если это будет воплощаться в жизнь, то это может привести к тому, что очень многие высшие должностные лица в Украине просто закончат на этом свою политическую карьеру. Но есть заявление одного из его ключевых советников Киссинджера о том, что украинскую карту надо решать без, собственно, участия самой Украины.

То есть мы видим достаточно нагнетающие заявления, во что они выльются, мы увидим, я думаю, где-то в ближайшие два-три месяца, потому что Трамп, в первую очередь ориентируется на решение ключевых мировых вопросов, точнее конфликтов, начиная от борьбы с терроризмом, Сирии. То есть до того пока Трамп не выработает какую-то линию по урегулированию этих конфликтов с Россией, навряд ли они будут как-то менять свою риторику касательно Донбасса или Крыма. То есть я бы не ждал, что будут какие-то резкие заявления сделаны сегодня или в ближайшее время, пока у них нет понимания и представления о том, что с этим делать. Они на сегодняшний день занимаются доукомплектацией собственной команды, собственной администрации и правительства.

Скорее всего, это такой звонок вежливости со стороны американского президента, налаживание дипломатических отношений?

— Да, это такой звонок знакомства. С одной стороны, я думаю, украинская сторона смогла этого добиться, потому что Украина в этом месяце является председательствующей страной в Совете безопасности ООН, то есть, используя этот фактор, они смогли добиться этого разговора. Скорее всего, будут пытаться добиться и встречи Трампа и Порошенко в конце месяца, о чем уже заявлял и посол Чалый, и в МИДе заявляли. Но, даже если позиция Трампа по украинскому вопросу будет пребывать, скажем, в таком постобамовском виденье, что они никогда не признают аннексию Крыма и будут поддерживать Украину в решении конфликта на Донбассе, то все это будет только на уровне риторики. Говорить, что Украине будут предоставлять какое-то финансирование, вооружение, я думаю, в принципе не стоит уже, потому что это выходит за рамки, как говорил Трамп, интересов непосредственно американских налогоплательщиков.

Ранее эксперт-международник Денис Кирюхин в эфире "ГС" прокомментировал отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и подчеркнул, что отношение к украинскому вопросу в Белом доме пока не определено.