наверх
04.02.201705:24
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Суд в США временно ограничил исполнение "миграционного указа" Трампа

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (781)

    (обновлено: )33
    Как сообщают СМИ, судья в Сиэтле Джеймс Робарт вынес решение, согласно которому вводится временное ограничение на действие указа президента США Дональдом Трампа.
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP
    Делайте ставки - букмекеры спешат заработать на импичменте Трампа

    Судья Джеймс Робарт вынес решение, согласно которому вводится временное ограничение на действие указа президента США Дональдом Трампа.

    Читайте также — The Guardian: конфликт на Донбассе — испытание для Трампа

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

    Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Указ Трампа также спровоцировал новую волну уличных протестов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обстрел поселка Сартана под Мариуполем
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Руслан Бортник
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ