Суд в США временно ограничил исполнение "миграционного указа" Трампа

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Федеральный судья в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа об иммиграционных ограничениях, подписанного на днях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Судья Джеймс Робарт вынес решение, согласно которому вводится временное ограничение на действие указа президента США Дональдом Трампа.

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Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Указ Трампа также спровоцировал новую волну уличных протестов.