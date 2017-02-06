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    Россия проводит учения войск стратегического назначения

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    По информации Минобороны России, крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью в Тверской области.
    Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Пусковые установки ракетных комплексов "Тополь" начали маневры на учениях в самой западной дивизии российских Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области, отражая нападения диверсионно-разведывательных групп и противодействуя воздушному и наземному условному противнику, сообщает Минобороны России.

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    "Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью. Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки", — говорится в сообщении.

    "Перемещения групп условного "противника" обнаружили на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны изменить тактику действий по блокированию и отражению имитационных групп… Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", — сообщает министерство.

    Расчеты комплексов также потренируются в смене полевых позиций и рассредоточении ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

    В учениях под Тверью примут участие около 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки, учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае, заключили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Северный флот России планирует выполнить ряд арктических походов кораблей в 2017 году, также будут проведены тактические учения с подразделениями на арктических островах. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов отметил, что "приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике".

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