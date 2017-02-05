Массовые протесты за отставку правительства в Румынии. Онлайн-трансляция

Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет. Как сообщает Digi24, самая крупный протест проходит в Бухаресте перед зданием Кабмина, где собрались около 300 тысяч.

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Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходит мирно. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.

Протестующие исполняют каждый час гимн Румынии. В руках у манифестантов плакаты с лозунгами, направленными против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгня.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.