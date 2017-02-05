ОБСЕ: мощность взрыва машины начальника милиции ЛНР составила 5 кг тротила

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила, что мощность взрыва машины, в которой погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олег Анащенко, составила 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Об этом говорится в отчете СММ.

Читайте также: Политика на крови. Кому выгодно обострение в Донбассе – опрос экспертов

"СММ оценила, что взрывчатое вещество соответствует 4-5 килограммам в тротиловом эквиваленте и что взрыв произошел во время движения",- говорится в распространенном в воскресенье отчете.

Напомним, около 8 утра субботы прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко. Он погиб на месте.