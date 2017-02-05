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    ОБСЕ: мощность взрыва машины начальника милиции ЛНР составила 5 кг тротила

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (598)

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    Как говорится в отчете ОБСЕ, "СММ оценила, что взрывчатое вещество соответствует 4-5 килограммам в тротиловом эквиваленте и что взрыв произошел во время движения".
    На месте подрыва авто в Луганске
    Кадр из видео канала "Народная милиция ЛНР" на Youtube

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине заявила, что мощность взрыва машины, в которой погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Олег Анащенко, составила 4-5 килограммов в тротиловом эквиваленте.

    Место взрыва автомобиля в Луганске
    Канал Народной милиции ЛНР на Youtube
    Взрыв авто в Луганске: на месте гибели начальника милиции ЛНР

    Об этом говорится в отчете СММ.

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    "СММ оценила, что взрывчатое вещество соответствует 4-5 килограммам в тротиловом эквиваленте и что взрыв произошел во время движения",- говорится в распространенном в воскресенье отчете.

    Напомним, около 8 утра субботы прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Позже стало известно, что подорванный автомобиль принадлежал начальнику управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олегу Анащенко. Он погиб на месте.

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