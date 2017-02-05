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    Опрос: немцы начинают бояться Трампа

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (800)

    (обновлено: )6110
    Согласно двум третьим опрошенных политика Дональда Трампа может повредить немецкой экономике, как минимум за счет штрафных ввозных пошлин.
    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking

    РИА Новости Украина

    Авторитет США упал в Германии до рекордно низкой отметки после вступления 45-ого американского президента Дональда Трампа в должность, сообщает немецкое информационное агентство dpa (Deutsche Presseagentur). 

    После вступления Трампа в должность все меньше немцев воспринимают США как надежного партнера Германии, а именно только 22 процента опрошенных, по сравнению с ноябрем 2016 это число упало на 37 процентов, показывает последнее исследование немецкого статистического института Infratest Dimap, сделанное по заказу газеты "Die Welt" и новостной передачи "Tagesthemen" телерадиокомпании  ARD, сообщает Sputnik.

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
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    Эти данные подтверждает еще один опрос исследовательского статистического института YouGov: почти три четверти опрошенных немцев (71%) оценивают политику США негативно. 80% считают, в ответ на эту политику страны Евросоюза должны плотнее сотрудничать, пишет " Die Welt".

    Далее газета сообщает, что согласно двум третям опрошенных политика Трампа может повредить немецкой экономике, как минимум за счет штрафных ввозных пошлин. Только четверть респондентов поддерживает спорные предвыборные обещания Трампа, например, о строительстве  стены на границе с Мексикой или о запрете въезда для представителей некоторых мусульманских стран. Напротив, восемь из десяти граждан ФРГ считают политику нового президента губительной для США, сообщает " Die Welt".    

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    Последний опрос Левада-центр, проведенный среди российского населения, показал совершенно иную картину: среди опрошенных граждан России число тех, кто воспринимает США положительно, выросло в декабре 2016 до 37 % по сравнению с 28% в ноябре. 

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