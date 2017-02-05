Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

В Киеве прошел первый полуфинал отбора на Евровидение 2017.

Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You.

В первом полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались. Второй и третий полуфиналы состоятся 11 и 18 февраля, а финал — 25 февраля.

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