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    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (377)

    (обновлено: )123
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН

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    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    В Киеве прошел первый полуфинал отбора на Евровидение 2017.

    Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You.

    В первом полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались. Второй и третий полуфиналы состоятся 11 и 18 февраля, а финал — 25 февраля.

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