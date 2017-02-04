Первый полуфинал украинского отбора на Евровидение-2017. Онлайн-трансляция

В первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, принимают участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

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Кроме указанных исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступит певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.