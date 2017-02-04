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    В субботу пройдет первый полуфинал украинского отбора на Евровидение-2017

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (373)

    (обновлено: )53
    Согласно информации, в первом полуфинале по результатам жеребьевки примут участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу состоится первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Об этом сообщает телеканал UА:Первый.

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    Первый полуфинал покажут в прямом эфире 4 февраля в 19.00.

    "Первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 состоится уже в эту субботу, 4 февраля, в 19.00. В прямом эфире его покажет телеканал UА:Первый — в эфире и на своем сайте", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, примут участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

    Кроме указанных исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступит певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

    Ранее сообщалось, что пока нет официальных данным о том, когда в продаже появятся билеты на полуфинал и финал песенного конкурса Евровидение-2017.

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