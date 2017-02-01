Билеты на Евровидение поступят в продажу на следующей неделе – КГГА

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Билеты на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве поступят в продажу на следующей неделе, сообщил руководитель управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко в комментарии 44.ua.

Накануне в Киеве состоялась церемония передачи символических ключей Евровидения мэру Киева Виталию Кличко, в этот же день прошла жеребьевка выступления артистов в двух полуфиналах конкурса.

"Билеты поступят в продажу на следующей неделе. Окончательная их стоимость пока неизвестна. Отмечу, что стоимость билетов будет разнообразной, поэтому каждый гость Киева сможет себе позволить быть частью песенного шоу", — цитирует сайт слова Тараненко.

По его словам, в Международном выставочном центре в Киеве, где планируют оборудовать главную сцену конкурса, за шесть — семь недель до начала конкурса установят техническое оборудование.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.