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    Культура

    Билеты на Евровидение поступят в продажу на следующей неделе – КГГА

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (371)

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    В ККГА сообщили, что стоимость билетов пока неизвестна, но цена будет разнообразной и каждый гость столицы может себе позволить посетить песенный конкурс.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Билеты на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве поступят в продажу на следующей неделе, сообщил руководитель управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко в комментарии 44.ua.

    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    @willyleeadams
    В интернете высмеяли логотип Евровидения-2017

    Накануне в Киеве состоялась церемония передачи символических ключей Евровидения мэру Киева Виталию Кличко, в этот же день прошла жеребьевка выступления артистов в двух полуфиналах конкурса. 

    "Билеты поступят в продажу на следующей неделе. Окончательная их стоимость пока неизвестна. Отмечу, что стоимость билетов будет разнообразной, поэтому каждый гость Киева сможет себе позволить быть частью песенного шоу", — цитирует сайт слова Тараненко.

    По его словам, в Международном выставочном центре в Киеве, где планируют оборудовать главную сцену конкурса, за шесть — семь недель до начала конкурса установят техническое оборудование.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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