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    Культура

    НТКУ: дата продажи билетов на Евровидение не определена

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (372)

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    Как сообщили в Национальной телекомпании Украины, "на сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить".
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Пока нет официальных данным о том, когда в продаже появятся билеты на полуфинал и финал песенного конкурса Евровидение-2017, сообщили в пресс-службе Национальной телекомпании Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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    "На сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить", — говорится в сообщении.

    Ранее руководитель управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко заявил, что билеты на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве поступят в продажу на следующей неделе.

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