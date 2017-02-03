НТКУ: дата продажи билетов на Евровидение не определена

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Пока нет официальных данным о том, когда в продаже появятся билеты на полуфинал и финал песенного конкурса Евровидение-2017, сообщили в пресс-службе Национальной телекомпании Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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"На сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель управления туризма Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко заявил, что билеты на международный песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве поступят в продажу на следующей неделе.