наверх
01.02.201704:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12+ 0.30
  • USD27.08- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В интернете высмеяли символ Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (370)

    (обновлено: )7610
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Экс-премьер Юлия Тимошенко давно уже не носит косу, но память о ней до сих пор жива
    @willyleeadams
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Кому-то бусы напомнили креветку...
    @Arancha_puxi
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Колечко колбасы - самая распространенная "ассоциация" с логотипом Евровидения-2017
    @tiago_aze21
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Соцсети
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Слоган Евровидения-2017: "Уважаем разнообразие"
    @kutiepov
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Популярный в последнее время герой
    Соцсети
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Мардж Симпсон и Евровидение-2017
    @oh_gro
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    У некоторых "остряков" бусы ассоциируются с рогаликом или круассаном
    @oh_gro
    Фотожабы на логотип Евровидения-2017
    Судя по тематике, можно предположить, что авторы фотожаб голодны
    @casasola89

    Рекомендуем

    Владимир Гройсман в АвдеевкеВизит Гройсмана в Авдеевку01:46 01.02.2017
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в ВашингтонеМитинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне22:28 31.01.2017
    Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрелаФотоитоги 31 января: Авдеевка и Донецк под обстрелами, "ключи" от Евровидения18:41 31.01.2017
    Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрелаДонецк после обстрелов: появились фото разрушений16:15 31.01.2017
    Жеребьевка Евровидения-2017Жеребьевка Евровидения-2017 в Киеве15:20 31.01.2017
    Ситуация в Авдеевке после осбтреловРазрушения в Авдеевке после обстрелов13:30 31.01.2017
    Работа оперативного штаба в АвдеевкеАвдеевка: ситуация после обстрелов и работа оперативного штаба11:51 31.01.2017
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станцииДонецкая фильтровальная станция: повреждения после обстрелов10:08 31.01.2017
    Вручение премии актерской гильдии СШАПобедители премии актерской гильдии США03:29 31.01.2017
    Все фотоленты
    Экс-премьер Юлия Тимошенко давно уже не носит косу, но память о ней до сих пор жива

    Пользователей сети позабавил официальный логотип международного печенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Самые активные из юзеров принялись создавать фотожабы.

    Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017. Прямая трансляция
    Канал UA:Перший в Youtube
    Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017

    Логотипом конкурса стали украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

    Накануне  состоялась жеребьевка полуфинальных выступлений. Так, в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве 11 мая, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши. 

    Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) автоматически проходят в финал.

    Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки