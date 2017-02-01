В интернете высмеяли символ Евровидения-2017

Пользователей сети позабавил официальный логотип международного печенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве. Самые активные из юзеров принялись создавать фотожабы.

Логотипом конкурса стали украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

Накануне состоялась жеребьевка полуфинальных выступлений. Так, в первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве 11 мая, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) автоматически проходят в финал.

Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала.