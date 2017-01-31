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    Жеребьевка Евровидения-2017 в Киеве

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (369)

    (обновлено: )64
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Жеребьевка Евровидения-2017
    Украинское фото
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак
    Церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента горсовета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак.
    Украинское фото

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    Жеребьевка Евровидения-2017

    В первом полуфинале песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве 11 мая, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши. Об этом свидетельствуют результаты жеребьевки, которую во вторник транслировал телеканал "Первый национальный".

    Крым – наша семья: в сети появился презентационный ролик Евровидения. Видео
    Видео: Eurovision Ukraine - Євробачення Україна на Youtube
    "Крым – наша семья": в сети появился презентационный ролик Евровидения

    Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) ежегодно автоматически проходят в финал.

    Во втором полуфинале выступят 19 исполнителей из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Согласно определенному порядку, конкурсант из России выступит в первой части второго полуфинала.

    Исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в Евровидении-2017 в Киеве.

    Смотрите также: Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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