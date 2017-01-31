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    Культура

    Мэр Стокгольма передала Кличко "ключи" от Евровидения

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (367)

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    Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи песенного конкурса мэру Киева. Виталий Кличко заявил, что благодаря Евровидению весь мир имеет возможность узнать культуры других стран.
    Кличко получил ключи от Евровидения
    Eurovision Song Contest/Youtube

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи Евровидения мэру Киева Виталию Кличко, церемонию в прямом эфире транслировал "Первый национальный".

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    "Я убежден, что музыка объединит мир, она вызывает восхищение у людей, и благодаря Евровидению весь мир имеет возможность узнать культуры других стран. Мы очень благодарны Джамале, благодаря которой мир еще раз услышит Украину", — сказал Кличко в ходе церемонии. По его словам, Киев с нетерпением ждет и готовится в проведению конкурса, а все конкурсанты будут "приняты на самом высоком уровне".

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    Кличко отметил, что город ожидает более 20 тысяч гостей.

    Во вторник также состоится жеребьевка, в результате которой определится порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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