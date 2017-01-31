Мэр Стокгольма передала Кличко "ключи" от Евровидения

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Мэр Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала символические ключи Евровидения мэру Киева Виталию Кличко, церемонию в прямом эфире транслировал "Первый национальный".

"Я убежден, что музыка объединит мир, она вызывает восхищение у людей, и благодаря Евровидению весь мир имеет возможность узнать культуры других стран. Мы очень благодарны Джамале, благодаря которой мир еще раз услышит Украину", — сказал Кличко в ходе церемонии. По его словам, Киев с нетерпением ждет и готовится в проведению конкурса, а все конкурсанты будут "приняты на самом высоком уровне".

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Кличко отметил, что город ожидает более 20 тысяч гостей.

Во вторник также состоится жеребьевка, в результате которой определится порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.