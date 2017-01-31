Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017 пройдет во вторник в Киеве

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КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Порядок выступления артистов в полуфиналах песенного конкурса Евровидение-2017определится в результате жеребьевки, которая пройдет во вторник, 31 января, в Киеве, сообщает Первый национальный.

По информации телеканала, в этот же день состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от президента городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон Слорак.

"Мы активно готовимся к Евровидению. Работаем над креативным наполнением шоу, над основными локациями песенного конкурса, а вскоре расскажем, как будет выглядеть сцена и кто будут ведущими. Но сейчас, когда до открытия Евровидения-2017 остается около ста дней, мы с нетерпением ждем первое торжественное и очень важное событие — жеребьевку и церемонию передачи символического ключа мэру украинской столицы, что будет означать официальное признание Киева городом-хозяином нынешнего международного песенного конкурса ", — цитирует исполнительного продюсера Евровидения-2017 Викторию Романову Первый национальный.

Первая часть жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина). Они ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников конкурса. Будет определено, представители каких 18 стран выступят в первом полуфинале, а каких 19 стран — во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу в этому году будут бороться 26 участников.

Логотипом Евровидения-2017 станут украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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"Лозунг и логотип события дают понимание украинской культуры и представление о том, что ждет фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина запомнится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу", — говорится в сообщении организаторов.

Исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в Евровидении-2017 в Киеве.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что кандидатуру 32-летнего финалиста пятого сезона шоу "Голос" Александра Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания российского Первого канала. Кроме того, по данным издания, в 2016 году телевещатель вновь принял решение не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе — артиста для конкурса выберут, как в последние несколько лет, советом российского оргкомитета, говорилось в сообщении.

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. По информации депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ольги Черваковой, "черный список" российских деятелей культуры состоит примерно из 140 человек. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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Украина уже принимала Евровидение в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве.