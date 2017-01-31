Жеребьевка стран-участниц Евровидения-2017. Прямая трансляция

Первая часть жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина). Они ежегодно автоматически проходят в финал.

Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников конкурса. Будет определено, представители каких 18 стран выступят в первом полуфинале, а каких 19 стран — во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже. В финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу в этому году будут бороться 26 участников.

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Логотипом Евровидения-2017 станут украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

Исполнительный продюсер конкурса Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в Евровидении-2017 в Киеве.