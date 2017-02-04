наверх
04.02.201723:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стали известны первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (375)

    (обновлено: )20
    В первом полуфинале по результатам жеребьевки, которая состоялась 20 января, принимали участие такие исполнители: группа СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" и певица TAYANNA.

    Смотрите также: Первый полуфинал украинского отбора на Евровидение-2017

    Исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступила певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

    скриншот с видео
    Результаты голосования национального отбора Евровидения-2017

    Напомним, в Украине прошел первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Артем Маслаков
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Место взрыва автомобиля в Луганске
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ