Стали известны первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" и певица TAYANNA.

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Исполнителей, во время первого полуфинала украинского нацотбора выступила певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

скриншот с видео Результаты голосования национального отбора Евровидения-2017

Напомним, в Украине прошел первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.