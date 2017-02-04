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    Первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (376)

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    Согласно голосованию зрителей и жюри телевизионного конкурса первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" и певица TAYANNA.
    Телеканал СТБ на Youtube

    Певица TAYANNA представила на конкурс композицию I Love You, а группа "Сальто Назад" исполнила песню на украинском языке "О мамо".

    В Украине прошел первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.

    Смотрите также: Первый полуфинал украинского отбора на Евровидение-2017

    Во время первого полуфинала национального отбора выступили певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.

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