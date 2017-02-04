Первые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

Певица TAYANNA представила на конкурс композицию I Love You, а группа "Сальто Назад" исполнила песню на украинском языке "О мамо".

В Украине прошел первый полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.

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Во время первого полуфинала национального отбора выступили певица из Грузии Tako Gachechiladze и группа Naviband из Белоруссии. Эти артисты будут представлять свои страны на Евровидении-2017.