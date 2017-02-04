Откровенные фото беременной Бейонсе бьют рекорды по просмотрам

Зарубежные СМИ наперебой пишут о грядущем пополнении в семье известных американских музыкантов-исполнителей Бейонсе и Jay Z.

"Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе в своем Instagram под фотографией, где изображена беременной.

У звездной пары уже есть дочь Блю Айви Картер, которой в январе исполнилось пять лет.

В прошлый раз об ожидании ребенка певица поведала миру во время выступления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2011 году.

Тем временем фото беременной Бейонсе бьют все рекорды по просмотрам.