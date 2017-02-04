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    Откровенные фото беременной Бейонсе бьют рекорды по просмотрам

    (обновлено: )2
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Эта картинка в Instagram набрала более 7,5 млн лайков
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Зарубежные СМИ пишут о грядущем пополнении в семье известных американских музыкантов-исполнителей Бейонсе и Jay Z
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам в соцсетях
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    В прошлый раз о беременности певица поведала миру во время выступления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2011 году
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Знаменитая певица беременна двойней
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Некоторые фото вышли весьма откровенными
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    Дочери артистов Блю Айви Картер в январе исполнилось пять лет
    beyonce.com
    Фото беременной Бейонсе бьет рекорды по просмотрам
    У звездной пары уже есть дочь Блю Айви Картер
    beyonce.com

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    Эта картинка в Instagram набрала более 7,5 млн лайков

    Зарубежные СМИ наперебой пишут о грядущем пополнении в семье известных американских музыкантов-исполнителей Бейонсе и Jay Z.

    В августе актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин в третий раз стали родителями. У них родился сын Джорни Ривер Грин
    FREDERIC J. BROWN / AFP
    Знаменитые пары, ставшие в 2016 году родителями

    "Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе в своем Instagram под фотографией, где изображена беременной.

    У звездной пары уже есть дочь Блю Айви Картер, которой в январе исполнилось пять лет.

    В прошлый раз об ожидании ребенка певица поведала миру во время выступления на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2011 году.

    Тем временем фото беременной Бейонсе бьют все рекорды по просмотрам. 

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