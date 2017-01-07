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Бейонсе и Мерил Стрип приглашены на прощальную вечеринку Обамы

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Среди приглашенных были певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, известная американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Самуэл Джексон и Брэдли Купер, певец и композитор Стиви Уандер, актриса Мэрил Стрип и многие другие.
Прибытие звезд в Белый дом на вечеринку Обамы
@betsy_klein

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Президент США пригласил звезд американского шоу-бизнеса на свою прощальную вечернику в Белом Доме, сообщает продюсер телеканала CNN Бетси Кляйн в своем микроблоге Twitter.

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По данным Кляйн, среди приглашенных были певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, известная американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Самуэл Джексон и Брэдли Купер, певец и композитор Стиви Уандер, актриса Мэрил Стрип и многие другие.

Как сообщается, мероприятие началось в 20.30 (03.30 по Киеву).

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама выступит со своей прощальной речью 10 января в Чикаго.

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