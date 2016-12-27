Бейонсе признана главным благотворителем 2016 г

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Известная певица Бейонсе была признана главным благотворителем этого года среди звезд, сообщает MTV.

Отмечается, что авторы рейтинга из DoSomething.org таким образом оценили вклад артистки в движение Black Lives Matter.

Сообщается, что певица пожертвовала более 80 тысяч долларов городу Флинт (Мичиган), пострадавшему от загрязнения воды, провела концерты для сбора средств в пользу нью-йоркской благотворительной организации Robin Hood Foundation, а также помогла 14 студентам из Детройта оплатить обучение.

Второе место в списке занял создатель мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда, третье – певица Тейлор Свифт, которая ранее возглавила рейтинг богатейших певиц по версии Forbes.

За Тейлор Свифт в списке благотворителей следуют певица Деми Ловато и актриса Шейлин Вудли.

Напомним, ранее Бейонсе прибыла на церемонию вручения награды MTV Video Music Awards 2016 в сопровождении матерей, дети которых погибли от огнестрельного оружия, в том числе в руках полиции.