КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи ждут двойню, написала исполнительница в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

beyonce Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню

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"Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, где она изображена беременной.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.