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    Культура

    Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню

    (обновлено: )19
    По словам американской певицы Бейонсе под фотографией в соцсетях, ее семья увеличится на два человека, она и Джей-Зи благодарны за все хорошие пожелания.
    Бейонсе. Архивное фото
    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи ждут двойню, написала исполнительница в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

    beyonce
    Бейонсе и Джей-Зи ждут двойню

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    "Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, где она изображена беременной.

    Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.

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