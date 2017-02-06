Фугас для замкомандира Народной милиции ЛНР: подробности и версии

Александр Белокобыльский, для РИА Новости Украина

Странности на месте происшествия

Внедорожник Toyota взорвался на ул. 2-я Краснознаменная в Луганске в около 8 часов утра 4 февраля. Передают, что сработал управляемый фугас. Вначале официальные лица ЛНР сообщали, что в салоне находились два человека, одним из которых мог быть полковник Олег Анащенко.

Позже, однако, версия изменилась: он якобы ехал один — об этом сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР Давид Кац. В то же время на шокирующем видео, которое опубликовало информагентство Anna News, обгорелый труп находится в правой задней части салона. Это вызвало у многих вопросы.

"Вопрос только есть… Судя по видео и фото, Олег сидел сзади… он сел в пустую машину назад?! Где водитель… Загадочно… Правда?!" — пишет, например, луганчанин Игорь Шаповалов, который сейчас живет в Сочи.

Хотя, если взрывное устройство сработало со стороны водителя, как утверждает Генпрокуратура ЛНР, то человека, сидевшего за рулем, могло и отбросить ударной волной.

Олег Анащенко не был публичной фигурой. Хотя он был одним из спикеров Народной милиции, а также появлялся на парадах и торжествах, о его непосредственных обязанностях мало что известно широкой аудитории. Даже должность его дается в двух версиях: Генпрокуратура называет его "первым заместителем командира корпуса Народной милиции ЛНР", а официальное информагентство "ЛугансИнформЦентр" — то так же, то "начальником управления Народной милиции".

МГБ и Генпрокуратура ЛНР: работала "укроДРГ"

Официальная версия, которую поддерживают в ЛНР, — это "теракт", совершенный "украинской диверсионной группой". Первым высказал такое мнение спикер Народной милиции Андрей Марочко:

"Предположительно, теракт совершен украинскими спецслужбами с целью дестабилизации обстановки в Республике. Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", — заявил Марочко через 2 часа после взрыва.

Эту же версию разделяет и Министерство госбезопасности ЛНР. Правда, в заявлении главы МГБ Леонида Пасечника значительно больше осторожных оборотов — "возможно", "по одной из версий".

"По предварительной информации, это был подготовленный и целенаправленный подрыв автомобиля, по одной из версий, возможно спланированный ДРГ противника, которые в последнее время резко активизировали террористическую деятельность на территории Луганской народной республики", — сказал Пасечник.

Соперник Плотницкого и Пасечника?

Сомнения в том, что это "укропская ДРГ" взорвала одного из высших командиров Народной милиции, основаны на подобных эпизодах в короткой истории ЛНР.

Украинских диверсантов обвиняли в подрыве джипов ряда полевых командиров. В частности, в мае 2015 взлетел на воздух и был расстрелян из пулеметов внедорожник командира бригады "Призрак" Алексея Мозгового — популярного среди сторонников "Новороссии". До этого на него было несколько неудачных покушений. В декабре 2015 года погиб в подорванном джипе Павел Дремов, командир 1 казачьего полка им. атамана Платова.

Оба выступали с жесткой критикой главы ЛНР Игоря Плотницкого, обвиняли его в хищениях гуманитарной помощи и т.п. Кроме того, оба были популярны среди ополченцев. Как считают многие, их "зачистили" в интересах Плотницкого.

О политических амбициях новопреставленного Олега Анащенко ничего не известно. Тем не менее его гибель также успели записать (и украинские эксперты, и часть сторонников "Новороссии") в разряд "внутренних разборок" в ЛНР. В частности, украинский журналист Юрий Бутусов считает, что подрыв джипа Анащенко — звено в цепи закулисных интриг в ЛНР.

"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только начальник "Министерства государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник", — пишет Бутусов в своем Facebook.

По его мнению, Анащенко мог быть одним из кандидатов для замещения непопулярного Плотницкого. Теперь же самостоятельных фигур, имеющих влияние на силовиков, осталось в ЛНР лишь две — это Плотницкий и Пасечник.

"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", — добавляет Бутусов.

из открытых источников Соцсети о подрыве замкомандира Народной милиции ЛНР

"Борьба за потоки", "зачистка неугодных"

Популярный российский блогер Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) считает, что дело в контроле над денежными потоками:

"Нисколько не подвергая сомнению выводов следствия (как водится, виновные названы буквально через пару минут после жуткого преступления) — им там на месте виднее, смею предположить, что в Луганске даже по меркам откровенно бандитских порядков… ситуация выглядит совсем аховой… В Луганске и Донецке посты вокруг распределения материальных благ околовоенного назначения — самые доходные. Просто потому, что экономики как таковой нет… Потому лица, причастные к рулению потоками, и есть главная мишень других, которые хотят припасть к живительным ручейкам. Так что чему тут удивляться-то?" Канал Луганского Информационного Центра на Youtube Видео. Захарченко о покушении на Плотницкого

В свою очередь бывший председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин, которого Генпрокуратура ЛНР подозревает в причастности к сентябрьскому "заговору" против Плотницкого и который сейчас находится в России, высказывает мнение на стыке версий об "укроДРГ" и о "внутренних разборках".

"Это зачистка неугодных", — объясняет он в комментариях на своей странице в соцсети "Вконтакте". И добавляет (сохраняем орфографию и пунктуацию): "в том то и дело, что продался (а возможно и был) укропам колыван и бьет нас из нутри. Все, что-бы он не делал против народа и в угоду украм".

("Колыван" — одно из прозвищ Игоря Плотницкого у его оппонентов.)

"Правды все равно не узнаем"

"Как было и что, мы не знаем, прошу здесь это не обсуждать, а почтить память хорошего человека, патриота Донбасса, защитника!", — пишет админ сообщества "Информационный Центр Перевальск-Алчевск|ЛНР|LPR|" в соцсети "Вконтакте".

из открытых источников Соцсети о подрыве замкомандира Народной милиции ЛНР

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Однако сказать, что народ массово скорбит, нельзя. Да и версии о том, кто и зачем взорвал Анащенко, особо не обсуждают на кухнях, в отличие от соцсетей.

"Ну, наверное же, что-то опять не поделили — власть или деньги. Правды мы все равно не узнаем. Меня, честно говоря, это не особо колышет. Кто кого взорвал и из-за чего — я не думаю, что ответ как-то повлияет на мою жизнь. У меня другие заботы: цены растут, а пенсия — нет", — говорит луганчанин Виктор Сергеевич.