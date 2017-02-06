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    Интервью

    Разговор Порошенко с Трампом пока ничего не значит – Золотарев

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (32)

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    Принципиально новых позиций, кардинальных суждений в разговоре двух президентов не прозвучало, что уже хорошо для Порошенко, учитывая специфику его отношений с командной Трампа, считает политолог Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.
    Юлия Осмоловская, facebook
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    Президент США разговор оценил положительно, трубку не бросал, как это было во время телефонного разговора с премьером Австралии. В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел "очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией".

    "Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – сказал Трамп, отмечается  в опубликованном заявлении Белого дома. 

    А сообщение на сайте украинского президента гласит, что общались главы государств об  урегулировании ситуации на Донбассе "политико-дипломатическим путем", а также об укреплении "стратегического партнерства" и будущей встрече. 

    "Я на месте команды президента не спешил бы делать из факта этих переговоров какую-то очередную "перемогу" и достижение", – отметил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    По его словам, состоялся обмен общими фразами, в духе "За все хорошее против всего плохого". 

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    ТВ Центр
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    "Принципиально никаких изменений, как и предполагалось, каких-то кардинальных суждений не прозвучало. Для президента Порошенко это уже хорошо, учитывая специфику отношений с командной новоизбранного президента. Но и тем не менее я бы не стал предавать (большого значения) этому разговору – достаточно дежурному и рутинному. Ведь Трамп сейчас общается с очень многими мировыми лидерами, главами держав. Это дежурные мероприятия", – заявил политолог, добавив, что тональности всех нюансов этой беседы мы не знаем. 

    Золотарев считает, что гораздо больше ответов даст предстоящий визит Порошенко в США. 

    "Что там прозвучит, когда он состоится – вот это будет иметь куда более весомое значение, чем, даже, как сообщает пресс-служба президента, почти часовая беседа", – сказал эксперт.

    Политолог также считает, что пока рано судить о том, готовы ли США к решению "украинского вопроса".

    "Мы услышали общие слова, что США будут содействовать установлению мира. А вот как – это уже другой вопрос", – резюмировал Золотарев.

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