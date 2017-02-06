Передел мира. О "большой сделке" между Трампом и Путиным

Владимир Матвеев, обозреватель

Возможности заключения "Большой сделки" между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в контексте тяжелого наследия Обамы, архитектура новейшего мирового порядка будет зависеть от лидеров РФ, США и Китая, что затрудняет и затягивает решение.

Начавшийся примерно, в 2014 году процесс перехода от доминирования США к более сложной модели мироустройства займет длительное время. Для Трампа "Make America great again" не означает американского лидерства, он развел понятия "первенства" и "лидерства", передает ВВС.

Предмет уступок – разделение сфер влияния, при которой сферой влияния России признаются многие республики бывшего СССР, присоединение Крыма к РФ, взамен на более активное участие Москвы в борьбе с ИГ, стабилизации на Ближнем Востоке и ядерном разоружении.

Это может повлечь за собой снятие санкций, мотивированных ситуацией на востоке Украины. США могут отложить решение вопроса присоединения Крыма к РФ и военных действий на Донбассе в долгий ящик.

О том, что сделка должна состояться, косвенно свидетельствует и назначение на должность Госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Между тем, принципиальным поводом для разногласий лидеров стран и конфликта могут также стать практически перекликающиеся цели Трампа и Путина.

О том, что Трамп привлекает на свою сторону бывшего американского дипломата Генри Киссинджера, хорошо знакомого с Владимиром Путиным, чтобы предотвратить новую холодную войну из-за напряженных отношений между США и РФ, первой сообщила Bild со ссылкой на источники в команде президента США и данные европейских спецслужб.

"Я думаю, Киссинджер готовит дипломатическое наступление, — сказал американскому изданию Politico Марсель Ван Херпен специалист по России, руководящий голландским аналитическим центром Cicero Foundation. — Он реалист. Самое важное для него – это поддержание равновесия в мире, а не разговоры о правах человека или демократии".

Как говорится в аналитическом документе для западноевропейских спецслужб, основанном на информации из команды Трампа, новый президент США стремится к отмене антироссийских санкций "по совету Киссинджера".

Как пишет газета Independent, Киссинджер советовал президенту США Трампу "признать присоединение Крыма Россией". Кроме того, экс-госсекретарь якобы советует президенту признать главенство России в бывших советских республиках.

Тренд Америки Трампа — это опора на собственные национальные интересы. Выборы в Молдавии и Болгарии также показывает тренд, что геополитический баланс смещается в сторону России, и Украина в результате остается с отдельными лидерами стран ЕС и НАТО.

Исходя также из телефонного разговора Путина и Трампа, Украина может стать одним из пунктов "Большой сделки" нового президента США Трампа с Россией, однако украинский вопрос вряд ли будет стоять на первых позициях договорённостей. Трамп будет стремиться к снятию санкций с России, что выгодно ряду крупных компаний США. РФ будет настаивать на защите интересов граждан Донецка и Луганска и на буквальном выполнении Украиной Минских соглашений.

Президенты России и США в ходе телефонного разговора подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей. Разговор лидеров двух держав может открыть новый этап в процессе политического урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом.

Американский эксперт Томас Грэхэм также предостерег от дальнейшей изоляции Москвы. "Простым усилением санкций кризис в Украине не разрешить. Во-вторых, не в наших стратегических интересах, если российская экономика слишком ослабнет, и Россия повернется в сторону Китая, — отметил он. — Мы должны рассматривать Россию в глобальном контексте", сообщает Politico.

В этом Грэм отражает точку зрения Киссинджера, который во время своего последнего визита в Москву сказал, что "Россию следует воспринимать как существенный элемент любого нового глобального равновесия, а не как, в первую очередь, угрозу для Соединенных Штатов".

По словам Грэма, Россия может помочь нейтрализовать влияние Китая в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Хотя без экономического роста возможности России нестабильны, считает Грэм, в ближайшие десятилетия эта страна будет неотъемлемым элементом в международных делах.

"Как мы видим по состоянию дел в киберпространстве, она обладает значительным военным потенциалом, — отметил Грэм. — Это крупная держава, и мы должны с ней вести дела. Это будет частью стабильного мирового порядка".

Как сказал Грэм, настало время менять политику в отношении России. "Мировой порядок меняется. Мы должны прийти к новому равновесию".

Наряду с этим, как отмечает издание, источник, знакомый с планами команды Трампа в сфере национальной безопасности, сказал, что президент "восхищается репутацией и авторитетом Киссинджера, но вовсе не обязательно разделяет его взгляды".

Это в первую очередь может касаться отношений с Китаем, который весьма часто вызывает у Трампа раздражение, и необходимости сохранить модернизированную сеть Альянса НАТО.

Между тем, стремление Трампа наладить более теплые отношения с Россией является одной из наиболее последовательных его стратегий.

В отношении Сирии, Киссинджер снова призвал США сотрудничать с Россией. "Совместные усилия США и России при поддержке других крупных держав могут стать образцом для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире", цитирует его Politico.

Наряду с этим, Стивен Пайфер, экс-посол США в Украине, отметил, что пока остается неясным, как именно Трамп собирается налаживать отношения с Россией.

"Сумеет ли Трамп наладить отношения с Россией, добившись при этом от нее уступок в смысле более приемлемого поведения? — спросил Пайфер. — Если мы готовы смириться с тем, что они делают в Сирии, Крыму и на востоке Украины, мы можем наладить отношения. Но мы жертвуем другими интересами, и пока неясно, что мы получим взамен".

Другие западные эксперты более пессимистичны. "Если отвлечься от нынешней дружественной риторики, возникают сомнения в том, что в российско-американских отношениях возможна "перезагрузка", пишет на сайте Die Presse научный сотрудник Трансатлантической академии Ханнес Адомеит.

По мнению ряда западных экспертов, в Администрации США понимают, что Россия не несет опасность, сравнимую с международным терроризмом, ядерной программой КНДР или ростом влияния Китая – второй экономики планеты.

Однако, хотя курс внешней политики Трампа еще не сформулирован, новый президент уже окружил себя многими людьми, не только нейтрально, но скептически и даже враждебно настроенными по отношению к России. Так, Трамп выбрал на должность министра обороны Джеймса Маттиса, генерала морской пехоты, который считает Россию серьезной угрозой.

При нынешнем расколе элит и общества в декабре американский Центр превентивных мер выпустил доклад, в котором в очередной раз назвал Россию главной угрозой для США в 2017 году.

Америка и Россия также не всегда едины во мнениях о том, кого считать международным террористом.

Нет общей позиции и по Китаю, который назван противником США на международной арене, что едва ли приемлемо для улучшения отношений с Москвой. Китай в нынешних условиях является важным партнёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом плане.

При этом у Китая есть свои возможности и представления о структуре международной безопасности. Китай поддерживает идею углубления трехстороннего сотрудничества с Россией и США для совместного разрешения стоящих перед современным миром проблем и вызовов, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Однако при Трампе высоки риски начала открытой торгово-экономической войны с Китаем. Споры и военные маневры относительно островов Южно-Китайского моря – краеугольный камень столкновения.

Китайцы внимательно наблюдают за тем, насколько решительно Соединенные Штаты отстаивают принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, пока Пекин планирует свои следующие шаги в Южно-Китайское море, пишет Foreign Policy.

Наряду с этим, не все зависит только от воли лидеров держав. Президентам придется договариваться в рамках своих внутренних партийных систем. Трамп испытает еще более значительное бюрократическое и либеральное сопротивление в случае реального сближения с Москвой.

Ощутимые препятствия для заключения "Большой сделки" также создают изданные в последние недели президентства Обамы законы. Хотя, по мнению западных экспертов, своими выпадами напоследок Обама не смог изменить общий настрой, который Трамп внесет в российско-американские отношения.

"В то же время нельзя исключать и того, — пишет Politiken, — что последний демарш Обамы "все-таки станет головной болью для Трампа и, судя по всему, весьма ощутимой".

В сложившихся условиях, по мнению американских экспертов, не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений США-Россия, а, прежде всего, на развитие диалога и постепенное улучшение отношений путем заключения ряда сделок двух стран и постепенного снятия санкций.

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Под "Большой сделкой" скорее следует понимать ряд сделок двух стран, которые заложат основу для ликвидации хаоса в международных отношениях, доставшихся миру в наследие от Обамы. Свою лепту в характер договоренностей также может внести опубликованная рядом арабских СМИ, однако официально неподтвержденная информация о тяжелой болезни президента Сирии Башара Асада.

По данным источников, лидеры двух держав – Путин и Трамп — встретятся лично до саммита G 20, намеченного на июль текущего года.