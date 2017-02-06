У меня зазвонил телефон. О чем говорили Трамп и Порошенко

Владимир Матвеев, обозреватель

По сообщению Белого дома в ходе телефонного разговора президента США и Украины Дональд Трамп заверил Петра Порошенко в приверженности Вашингтона усилиям по восстановлению мира в пограничном с Россией регионе Украины.

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", сказал президент США Дональд Трамп в опубликованном заявлении Белого дома, передает агентство Reuters.

В заявлении Белого дома телефонный разговор назван "очень хорошим звонком", посвященным обсуждению затянувшегося конфликта. Также отмечается, что президенты двух стран обсудили возможность личной встречи в ближайшее время, сообщает "Голос Америки".

Согласно сообщению "Радио Свобода", обсуждалось и положение в Ливии, проблема мигрантов в Европе и предстоящая в мае встреча G7 в Италии, на которой собирается присутствовать президент США.

Разговор состоялся на фоне наиболее серьезной за последние месяцы эскалации боевых действий на востоке Украины, где из-за обстрелов за неделю погибли примерно 40 военных и гражданских с обеих сторон.

В районе Авдеевки фиксируются взаимные обстрелы позиций между украинскими войсками и ополченцами. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Глава Комитета Сената США по вооруженным силам Джон Маккейн накануне попросил Трампа "помочь Украине в обороне своей территории".

Офис президента Порошенко, сообщая о телефонном разговоре с Трампом, отметил, что оба президента считают "срочной необходимостью" полное прекращение огня в восточных районах Украины. Порошенко поблагодарил американского президента за "поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", сообщает "Радио Свобода".

Напомним, ранее Порошенко призывал рассматривать обострение ситуации как основание для продления западных санкций, введенных в отношении Москвы в связи с ситуацией на востоке страны. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал улучшить отношения с Россией, что вызвало обеспокоенность в Украине тем, что США могут отменить некоторые санкции, сообщает "Голос Америки".

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем", — сообщила пресс-служба Порошенко.

Обострение противостояния между украинской армией и ополченцами вернуло зашедший в тупик конфликт в мировую повестку дня: беспокойство обострением высказали Евросоюз, ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

Военный альянс НАТО призвал Москву оказать влияние на ополченцев с целью прекращения огня.

На минувшей неделе представитель США при ООН Никки Хейли осудила на заседании СБ ООН "агрессивные действия России" на востоке Украины и заверила, что американские санкции останутся в силе.

Вице-президент США Майк Пенс также выразил обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины в последнюю неделю и сказал, что Вашингтон "наблюдает за происходящим".

В воскресном интервью телеканалу ABC News Пенс не стал отвечать на вопрос, обсуждали ли президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин эскалацию конфликта в Донбассе во время недавнего телефонного разговора. По словам Пенса, "несмотря на озабоченность кризисом в Украине, американская администрация в ближайшие месяцы может рассмотреть отмену санкций, введенных против Москвы".

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Пенс также допустил сотрудничество США с Россией в борьбе с запрещенной во многих странах экстремистской группировкой "Исламское государство".

Он напомнил о позиции президента Трампа, который дал четко понять, что "главным приоритетом нынешней администрации является разгром террористической группировки "Исламское государство".

Военные действия на востоке Украины продолжается почти три года, и унесли около 10 000 жизней, несмотря на подписанные в 2014 и 2015 годах при посредничестве Германии и Франции в Минске соглашения о мирном урегулировании конфликта, начиная с полного прекращения огня, передает Reuters.

В комментариях западных экспертов по поводу первого после инаугурации президента Трампа телефонного разговора с Порошенко, отмечается отсутствие в заявлении Белого Дома традиционных при Обаме обвинений в отношении России и, соответственно, более умеренный тон Порошенко.