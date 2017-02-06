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    В Кремле заявили, что будут рады встрече Порошенко и Трампа

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (27)

    (обновлено: )28731
    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Кремле воспримут позитивно встречу президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Дональда Трампа, если она поспособствует разрешению "внутриукраинского конфликта", сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    У меня зазвонил телефон. О чем говорили Трамп и Порошенко

    "Мы не вправе как-то комментировать приоритеты внешнеполитические других стран, в том числе Соединенных Штатов Америки. Это первое. И если подобная встреча в любом случае каким-то образом поспособствует урегулированию вот этого внутриукраинского конфликта, то мы будем только рады", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле отнесутся к тому, если Трамп встретится в первую очередь с Порошенко, а не с Владимиром Путиным.

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    "Теперь что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией — между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс — это исключительно внутриукраинский конфликт", — добавил Песков.

    Напомним, в ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Американский глава государства разговор оценил положительно. Во время беседы лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время. 

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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