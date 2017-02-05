Бортник: за разговор Порошенко с Трампом заплачена слишком высокая цена

РИА Новости Украина

Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух глав государства.

"Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении.

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Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей", однако не сообщили о продолжительности беседы.

Ситуацию вокруг разговора Порошенко и Трампа на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"О разговоре Трампа и Порошенко (предварительно).

Сам факт разговора является тактической победой Петра Алексеевича:

1. Информационная демонстрация возможности преодоления кризиса отношений с новой Администрацией в США — возвращение за стол переговоров;

2. Выигранное время до визита в Вашингтон (вряд ли в этот период возможны критические для Порошенко явления).

Но за это разговор заплачена высокая цена:

1. Погибшими в "Авдеевском обострении";

2. Сменой политической риторики — в скромном заявлении Белого Дома нет уже традиционных обвинений в сторону РФ, их даже нет в заявлении Администрации Президента Украины…!!! О Минске тоже забыли…? Хотя в заявлении БД и есть фраза об "украинско-российском конфликте";

3. Тема санкций против РФ и финансирования Украины где? Отложена до визита Порошенко в США?;

4. Поля для маневра скорее всего очень ограничено — обманывать Трампа нельзя, поскольку он, в отличии от Обамо/Байдено/Нуланд обманываться не хочет;

5. Выросли риски "разведки боем" результат переговоров Трампа и Порошенко неучаствующими, но заинтересованными сторонами", — написал Бортник.