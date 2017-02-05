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    Бортник: за разговор Порошенко с Трампом заплачена слишком высокая цена

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (22)

    (обновлено: )82060
    Сам разговор Трампа и Порошенко — тактическая победа украинского президента, но за эту беседу заплачена слишком высокая цена, отметил политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора двух глав государства.

    "Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время", — говорится в сообщении. 

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
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    Состоявшуюся дискуссию в Белом доме назвали "очень хорошей", однако не сообщили о продолжительности беседы.

    Ситуацию вокруг разговора Порошенко и Трампа на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. 

    "О разговоре Трампа и Порошенко (предварительно).

    Сам факт разговора является тактической победой Петра Алексеевича: 

    1. Информационная демонстрация возможности преодоления кризиса отношений с новой Администрацией в США — возвращение за стол переговоров; 

    2. Выигранное время до визита в Вашингтон (вряд ли в этот период возможны критические для Порошенко явления). 

    Но за это разговор заплачена высокая цена:

    1. Погибшими в "Авдеевском обострении";

    Саммит ЕС на Мальте
    REUTERS Yves Herman
    Саммит ЕС на Мальте – проблемы миграции и влияние Трампа

    2. Сменой политической риторики — в скромном заявлении Белого Дома нет уже традиционных обвинений в сторону РФ, их даже нет в заявлении Администрации Президента Украины…!!! О Минске тоже забыли…? Хотя в заявлении БД и есть фраза об "украинско-российском конфликте";

    3. Тема санкций против РФ и финансирования Украины где? Отложена до визита Порошенко в США?; 

    4. Поля для маневра скорее всего очень ограничено — обманывать Трампа нельзя, поскольку он, в отличии от Обамо/Байдено/Нуланд обманываться не хочет;

    5. Выросли риски "разведки боем" результат переговоров Трампа и Порошенко неучаствующими, но заинтересованными сторонами", — написал Бортник.

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