Ципрас выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Донбассе

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он обеспокоен обострением ситуации в Украине и безопасностью греков, проживающих в восточных регионах, передает греческий телеканал ERT.

"Мы с беспокойством следим за эскалацией насилия в последнее время, особенно на востоке Украины. Греция поддерживает необходимость установления мира в Украине и выполнения минских соглашений. Мы придаем особое значение гуманитарному аспекту кризиса, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями", — заявил Ципрас после переговоров в Киеве с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

По словам Ципраса, он продолжит диалог на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко.

Как отметил премьер Греции, более 100 тысяч украинцев греческого происхождения проживают на территории Украины, и Греция заинтересована в том, чтобы их жизнь была безопасной.

Ципрас сообщил также, что основной темой переговоров стали вопросы двусторонних отношений и экономического сотрудничества, обсуждалось создание межправительственной комиссии, а в четверг пройдет греческо-украинский бизнес-форум.

Со своей стороны Гройсман заявил, что в Киеве расценивают визит Ципраса как выражение поддержки. "Это первый официальный визит в нашу страну. Мы расцениваем этот визит как выражение поддержки, солидарности с украинским народом, как шаг, который позволит нам углубить и расширить наши отношения", — сказал украинский премьер.

Ранее генеральный секретариат информации и коммуникаций Греции сообщил, что Ципрас 8-9 февраля посетит Украину.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.