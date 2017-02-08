МИД ФРГ: выборы в Донбассе могут пройти только с согласия обеих сторон

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Проведение местных выборов в Донбассе возможно лишь в соответствии с нормами минских договоренностей и только после того, как обе стороны согласуют условия этих выборов, заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, 8 февраля, официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает Deutsche Welle.

Таким образом он прокомментировал вызвавшие возмущение в Киеве слова посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям.

"Такие местные выборы, согласно условиям минских договоренностей, могут состояться не раньше, чем обе стороны согласятся с соответствующим модусом (проведения выборов на неподконтрольных правительству территориях Донбасса — ред.)", — заверил Шефер.

"Положения "Минска" предусматривают, и президент Украины подчеркнуто выразил свою приверженность этому, что восстановление контроля над украинско-российской границей на территориях, подконтрольных сепаратистам, является завершением того процесса, который обе стороны конфликта закрепили в 13 пунктах в феврале 2014 года в Минске", — добавил он.

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СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.