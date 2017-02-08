Посольство ФРГ заявило о нарушении Венской конвенции о дипотношениях в Киеве

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Посольство Германии в Украине выразило сожаление в связи с инцидентом с фрагментом Берлинской стены в Киеве.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель в интервью СМИ заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам", но не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг". Это заявление вызвало возмущение у депутатов Верховной Рады, они обнародовали соответствующее заявление, согласно которому такая позиция посла не соответствует минским соглашениям. Так, в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово "нет" по-немецки.

"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенной на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях", — говорится в сообщении посольства.

СМИ сообщали о том, что в МИД Украины ждут от Эрнста Райхеля прояснения его заявления по урегулированию конфликта в Донбассе. Во время встречи с послом Германии представители МИД Украины заявили о недопустимости проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.