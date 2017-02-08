СМИ: Грынив "устал" и намерен уйти с поста главы фракции БПП

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Игорь Грынив намерен уйти с должности, сообщают на условиях анонимности собеседники "Страны" во фракции, сам Грынив посоветовал "не собирать сплетни".

"Игорь Алексеевич говорит, что устал. Правда, конкретной даты даты своего ухода он не называет", — заявил источник в руководстве пропрезидентской фракции.

Некоторые депутаты считают, что Грынив тяготится руководящей должностью, которая требует известной публичности. "С самого начала было видно, что это (руководство фракцией БПП — Ред.) не его", — отметил член фракции.

Собеседник в аппарате БПП сообщил, что Грыниву не интересна фракционная текучка.

"Он не сильно вникает в жизнь пестрой по составу, строптивой фракции. Мол, он выше этого. Если дело касается глобальных экономических вопросов, он, конечно, включается. Хотя экономика — это поле деятельности и Кононенко (первый заместитель главы фракции БПП- Ред.) А вот, скажем, поспособствовать участию кого-либо из депутатов, например, в проектах по линии Дорожного фонда, он не желает", — сообщил источник.

"Всегда могут быть изменения. Жизнь идет. Пока их нет", — заявил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко.

В свою очередь народный депутат Ольга Белькова (БПП) отметила, что в кулуарах неверно толкуют фразу Грынива, брошенную на последнем заседании фракции и вынесенную кем-то из депутатов. "Да, прозвучало так, будто он хочет уйти. Но это не так. Игорь Алексеевич — известный любитель пошутить", — пояснила она.

Не подтвердила возможность ухода и народный депутат Ирина Фриз, которая входит в близкое окружение Порошенко.

В минувшем году Центральная избирательная комиссия Украины после решения на съезде партии БПП лишила мандатов депутатов Верховной Рады Егора Фирсова и Николая Томенко, которые ранее заявили о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Согласно Конституции, если депутат выходит из фракции партии, по спискам которых он избирался, он лишается мандата. Позже из фракции вышел Юрий Бублик.