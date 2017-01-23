Из фракции БПП в Верховной Раде выходит депутат

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Юрий Бублик заявил, что написал на имя спикера Верховной Рады заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и парламентской коалиции. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook, прикрепив скан-копию документа.

"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство. А за это — расстреливают!", — написал депутат.

По словам Бублика, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, вопреки регламенту парламента, отказывается объявлять о его выходе из фракции.

"В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому, 18.01.17. на имя Председателя Верховной Рады Украины подал сообщение (прилагается) о выходе из коалиции, которое он, вопреки Регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история…", — добавил Бублик.

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В минувшем году Центральная избирательная комиссия Украины после решения на съезде партии БПП лишила мандатов депутатов Верховной Рады Егора Фирсова и Николая Томенко, которые ранее заявили о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Согласно Конституции, если депутат выходит из фракции партии, по спискам которых он избирался, он лишается мандата.