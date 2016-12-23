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Порошенко, Гройсман и Луценко отгуляли новогодний корпоратив с БПП - СМИ

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Как сообщают источники в пропрезидентской политической силе, новогодний корпоратив проходил в элитном киевском спорт-клубе "5 элемент". Среди гостей также присутствовал мэр столицы Виталий Кличко.
Президент Петр Порошенко
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Партия "Блок Пера Порошенко "Солидарность" провела новогодний корпоратив в элитном киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.

Президент Петр Порошенко
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Как сообщается, кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко.

"Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко. Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат, кума президента Оксана Билозир. Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко", — пишет издание.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", — рассказал один из депутатов.

Вместе с тем другой нардеп охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

Ранее сообщалось, что кортеж президента Петра Порошенко и авто замглавы фракции БПП Игоря Кононенко были замечены у здания СБУ в Киеве в ночь на четверг. 

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