Погребинский о сложной ситуации Порошенко с фракциями Рады

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Фракция "Блок Петра Порошенко" призывает депутатов из Радикальной партии, "Самопомичи" и "Батькивщины" вернуться в коалицию для формирования конституционного большинства. С таким призывом к парламентским коллегам обратилась заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.

Ирина Луценко также допускает, что в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе может быть введено военное положение. Уже 7 февраля откроется очередная, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва, которая продлится до середины лета.

Почему в пропрезидентской силе заговорили о необходимости восстановить первоначальный формат коалиции, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи не вперше після того, як від БПП і "Народного фронту" дистанціювалися фракції радикалів, "Самопомічі" і "Батьківщини" — їх закликають повернутися в коаліційні лави для створення конституційної більшості. Для чого це потрібно?

— На мою думку, це крок піарівський, тому що Порошенко і лідери БПП розуміють, що відновити ту коаліцію практично нереально. Але з точки зору громадської думки це гарна пропозиція, яка демонструє зацікавленість Порошенка в тому, щоб консолідувати зусилля з різних питань. По-перше, є складна ситуація на кордоні, на лінії розмежування, і тому треба говорити: давайте будемо всі разом. Багато розмов зараз точиться стосовно того, що коаліції не існує, що нібито там один депутат Бублик сказав, що є ще 10 людей, які готові піти з коаліції і т.д., а насправді нібито нічого подібного немає. Цей заклик перебиває цю новину. Ще одна річ — це можлива зміна позиції США щодо того, що відбувається в Україні. Якщо під час розмови Порошенка з Трапом прозвучали, ми не знаємо це точно, слова про те, що треба йти на якійсь компроміс і виконувати політичні зобов'язання України, для цього потрібна конституційна більшість, треба внести зміни до Конституції. Порошенко зацікавлений або це зробити, або показати, що зробити неможливо. Ще нібито Трамп привітався з Тимошенко, а вона відмовляється.

Тобто ця заява — це спроба отримати репутаційний зиск?

— Саме так. Але є і така версія друга, що нібито треба мати конституційну більшість, щоб вносити зміни до Конституції, а для того треба показати, що ми спробуємо це зробити, а я, Порошенко, готовий на все — але мої партнери, які тут з вами якісь контакти встановлюють, проти. Тобто вони погані, а я хороший.

Якщо говорити про зміну до Конституції, це може бути пов'язане з Мінськими угодами?

— Звичайно. Європа і навіть США говорять про те, що треба їх виконувати. Ми не знаємо, до чого там домовились і яка зараз версія ставлення нової адміністрації США до цих Мінських угод. Але якщо насправді можна тільки здогадуватись, що був такий натяк, що треба вам їх виконувати, це означає, що треба мати конституційну більшість, внести зміни до Конституції стосовно особливого статусу невизнаних республік. Це спроба президента показати тому ж Трампу до можливої зустрічі очної, що я хотів це зробити, я повністю погоджуюсь з вашими пропозиціями, але ми не можемо, у нас такі обставини. Можливо, після цього з'явиться ідея позачергових парламентських виборів.

Тобто сподіватись, що хтось із представників перелічених фракцій вирішить повернутись до коаліції — занадто ідеалістично?

— Я думаю, що це нереально. Це і не потрібно уряду, оскільки з вересня вони проводять через нашу ВР практично всі законопроекти, в яких зацікавлений уряд. Немає коаліції, але голосування є різними шляхами, в тому числі покупкою голосів. Президент і уряд отримає те, що їм потрібно. Навіщо відновлювати тоді? Але є така річ, що відновити, можливо, потрібно, це просто показати, що є можливість зміни і не брати на себе одноосібну відповідальність за ту саму Мінську угоду. Порошенко провів закон, припустимо, про амністію, то не треба 300 голосів, достатньо 226. Теоретично президент може без проблем це зробити, але він це не робить, тому що не хоче брати на себе відповідальність, тому що після того вийде Тимошенко і скаже: ти зрадник.

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— Треба, щоб закон про особливий статус, який обумовлений Мінськими угодами, увійшов в дію. Для того потрібно певні речі провести через парламент, внести певні зміни або навпаки, вилучити ці зміни, які були внесені президентом і закон не вступив в силу насправді. Крім того, я вже сказав, що треба прийняти закон про амністію. Я думаю, що треба просунутись в питанні закону про вибори в невизнаних республіках. Я думаю, це останні речі, які можна було б зробити, якщо б відповідальність була б розмита, щоб президент разом з іншими політичними гравцями сказали: ми хочемо закінчити війну, тому ми реалізуємо Мінські угоди. Хто може в це повірити, я не знаю, але це був би гарний варіант.

А якби не чіпати Мінські угоди, що б це могло бути?

— Це набагато простіше. Можливий такий теж варіант, коли всі беруть на себе відповідальність, щоб не нападали один на інших. Я думаю, що взагалі президенту некомфортно, коли проти нього фактично чотири фракції виступають, різні опозиції. Тому треба шукати варіант підготовки ситуації для другого терміну, а для того мати підтримку в парламенті. Сьогодні цього немає.

Заступниця голови фракції БПП Ірина Луценко спростувала інформацію про те, що з пропрезидентської сили нібито хочуть вийти близько 10 представників. А лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає від спікера парламенту оприлюднити прізвища депутатів коаліції. Коаліціанти підуть на це?

— Парубій вже півроку розповідає, що в нього є цей список, але просто немає кому надрукувати, секретарка захворіла. Парубій в цьому не зацікавлений, тому що якщо буде визнано, що коаліції немає, треба буде шукати іншу коаліцію. Це означає, що Парубій може позбавитись місця. Тому він не буде друкувати, не буде показувати коаліцію.

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