Коалиция в Раде прочная и расшатать ее не удастся - Луценко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко настаивает, что коалиция в Верховной Раде прочная и расшатать ее не удастся.

"Коалиция прочная, она состоит из двух основных фракций: "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Все депутаты, которые вошли в коалицию с начала работы этой Верховной Рады, остаются в этой коалиции, и расшатать ее не удастся", — сказала Луценко на брифинге в понедельник. Она призвала все оппозиционные фракции присоединиться к действующему большинству для того, чтобы ее укрепить и расширить до конституционного (более 300 депутатов).

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Лидер коалиционный фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также отверг обвинения оппозиции в недееспособности большинства.

"Как бы кому-то ни хотелось, чтобы коалиция прекратила свое существование, и добиться внеочередных выборов Верховной рады и завести сюда популистов… это им не удастся. Не дождутся", — сказал Бурбак на брифинге по итогам согласительного совета лидеров парламентских фракций.

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Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля.