наверх
06.02.201714:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Коалиция в Раде прочная и расшатать ее не удастся - Луценко

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (167)

    (обновлено: )3501
    По словам заместителя главы фракции БПП Ирины Луценко, "все депутаты, которые вошли в коалицию с начала работы этой Верховной Рады, остаются в этой коалиции".
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Ирина Луценко настаивает, что коалиция в Верховной Раде прочная и расшатать ее не удастся.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    У меня зазвонил телефон. О чем говорили Трамп и Порошенко

    "Коалиция прочная, она состоит из двух основных фракций: "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта". Все депутаты, которые вошли в коалицию с начала работы этой Верховной Рады, остаются в этой коалиции, и расшатать ее не удастся", — сказала Луценко на брифинге в понедельник. Она призвала все оппозиционные фракции присоединиться к действующему большинству для того, чтобы ее укрепить и расширить до конституционного (более 300 депутатов).

    Читайте также: Пациент жив, но очень болен. Тарас Чорновил о коалиции в ВР

    Лидер коалиционный фракции "Народный фронт" Максим Бурбак также отверг обвинения оппозиции в недееспособности большинства.

    "Как бы кому-то ни хотелось, чтобы коалиция прекратила свое существование, и добиться внеочередных выборов Верховной рады и завести сюда популистов… это им не удастся. Не дождутся", — сказал Бурбак на брифинге по итогам согласительного совета лидеров парламентских фракций.

    Читайте также — Бондаренко: коалиции нет, депутаты разбегаются как тараканы

    Согласно утвержденному календарному плану, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      "Битва со снегом" на дорогах Киева
      Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
      Юлия Тимошенко
      Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
      Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
      Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
      Евгений Марчук
      Донбасс: блокада и пиар