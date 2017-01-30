Бондаренко: коалиции нет, депутаты разбегаются как тараканы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Парламентская коалиция тает: в понедельник, 23 января, народный депутат Юрий Бублик заявил, что написал на имя спикера Верховной Рады заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" и коалиции. При этом он считает, что Андрей Парубий не зачитывает его заявление о выходе из БПП, чтобы сохранить коалицию.

"Я не готов нести ответственность за то, что чудят другие", — добавил депутат.

Юрий Бублик был избран народным депутатом по округу №145 Полтавской области, был выдвинут партией "Свобода", а позже вышел из ее состава. Весной, во время парламентского кризиса, стал членом фракции БПП.

Коалиции де-факто нет

После выхода Бублика из коалиции вновь встал вопрос о ее жизнеспособности и даже фактическом существовании. Так есть ли в сегодняшней Верховной Раде правящее большинство? На этот вопрос на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Коалиция, как известно, если отталкиваться от Конституции, формируется у нас парламентскими фракциями — не отдельными лицами, а именно фракциями. Соответственно, коалиция у нас состоит из двух фракций — Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Если мы суммарно посмотрим на количество депутатов в этих фракциях, до выхода Бублика, то во фракции БПП был 141 человек, во фракции народного фронта — 83 человека. Суммарно — 224 человека. Это не 226 и даже не 225. А после выхода Бублика остается 223 человека. То есть коалиции де-факто, по сути, нет", — сообщил эксперт.

Он пояснил: Ирина Геращенко, когда стала вице-спикером ВР, перестала быть членом коалиции, поскольку по регламенту руководство Радой не входит во фракции.

"Так что в данной ситуации (встал) вопрос относительно жизнедеятельности этой коалиции", — сказал Бондаренко.

В то же время, политолог уточнил: по Конституции коалиция нужна только для одного момента: она должна существовать, эти 226 человек, на момент внесения кандидатуры премьер-министра на рассмотрение президента. А что делать дальше, и существует ли коалиция, не существует — об этом Конституция не говорит.

"Есть, правда, положение относительно того, что если коалиция распадается, если в парламенте нет коалиции, то президент через 30 дней после того, как не смогла сформироваться новая коалиция, имеет право распустить парламент. Право, но не обязанность! Поэтому — такая тупиковая ситуация", — заявил эксперт.

Он также спрогнозировал, что такая ситуация может длиться как угодно долго: "коалиция якобы есть, но ее де-факто нет".

"Мы закрываем глаза на то, что ее нет. Выйдут 10 человек — все равно: до тех пор, пока не рассорятся между собой окончательно "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко", до тех пор будут делать вид, что коалиция существует. Тем более спикер ВР Андрей Парубий не спешит обнародовать заявление Юрия Бублика относительно того, что он вышел из коалиции. А до того момента, пока Андрей Парубий не обнародует это заявление, Бублик считается дальше членом коалиции, членом фракции "Блока Петра Порошенко", — рассказал политолог.

Взаимные претензия ставят под вопрос большинство

По мнению Бондаренко, нет сомнений, что БПП и "Народный фронт" перессорятся.

"Уже сейчас существует очень большое количество взаимных обвинений, недоверия в среде "Народного фронта" и в среде "Блока Петра Порошенко". Более того, внутри каждой из фракций существуют по 5-6 групп, которые между собой уживаются так же, как уживаются тарантулы в банке. Соответственно, в данной ситуации коалиция — это такой постоянно бурлящий сосуд с броуновским движением внутри, который неизвестно когда может снести крышку в этой коалиции", — отметил эксперт.

Он добавил, что уже сейчас некоторые депутаты хотели бы отправить в отставку некоторых министров, "потому что, например, ставленники "Народного фронта" не хотят действовать по правилам, которые им диктуют олигархи из Блока Петра Порошенко, и наоборот.

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"Есть взаимные претензии, обвинения в том, что друг друга кидают, не пускают на те или иные рынки, забирают себе самые лакомые куски и так далее. Все это подается под благопристойным видом: "А этот министр не реформирует железную дорогу", а этот противостоит известному польскому реформатору, в прошлому — рок-музыканту…". И так далее", - сообщил Бондаренко.

Претензии, продолжил политолог, сегодня высказываются по отношению к министру инфраструктуры, к министру топлива и энергетики, а блокада железнодорожных путей на Востоке, "скорее всего, еще больше ударит по министру топлива и энергетики".

"Высказываются претензии к министру агропромышленного комплекса — есть целый комплекс взаимных претензий. Соответственно, чем это все завершится — пойдут ли на сдачу отдельных министров, — посмотрим уже в ближайшее время", — подытожил Кость Бондаренко.