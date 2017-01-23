"Не готов отвечать за то, что чудят другие". Бублик о выходе из фракции БПП

"Не было звонка (из фракции — Ред.) ни по одному поводу, я еще в среду подал это заявление Парубию, оно имеет регистрационный номер. Ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу оно не было объявлено, это нарушение регламента ВР. У меня впечатление, что Парубий намеренно не зачитывает заявление, чтобы сохранить коалицию", — заявил Бублик в эфире "112 Украина".

"Я не готов нести ответственность за то, что чудят другие", — добавил он.

Юрий Бублик был избран народным депутатом по округу №145 Полтавской области, был выдвинут партией "Свобода", а позже вышел из ее состава. Весной, во время парламентского кризиса, стал членом фракции БПП.

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В минувшем году Центральная избирательная комиссия Украины после решения на съезде партии БПП лишила мандатов депутатов Верховной Рады Егора Фирсова и Николая Томенко, которые ранее заявили о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Согласно Конституции, если депутат выходит из фракции партии, по спискам которых он избирался, он лишается мандата.