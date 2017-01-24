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    Рано или поздно "Народный фронт" пойдет против Порошенко - Макитра

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    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (162)

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    Для того, чтобы улучшить электоральное положение, "Народному фронту" придется идти в резкую конфронтацию с президентом Петром Порошенко. Отмежеваться от главнокомандующего "партию войны" вынудит миротворческая риторика главы государства.
    Ярослав Макитра
    РИА Новости Украина

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Главными возмутителями спокойствия в информационном пространстве в первые недели нового года неожиданно для многих стали депутаты "Народного фронта". Стрельба Сергея Пашинского, покушение на Антона Геращенко, громкие заявления Александра Турчинова и Андрея Тетерука, разговоры о возвращении Арсения Яценюка— все это, по мнению специалистов, является ни чем иным как попыткой любой ценой засветиться в СМИ накануне возможных парламентских выборов.

    Политтехнолог Ярослав Макитра уверен, что в ближайшее время резких заявлений представителей "Народного фронта" станет еще больше.

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    "Небывалая активность "Народного фронта" вызвана глубокой потребность повысить рейтинг, которого практически нет. На последних выборах в ВР политсила успешно обкатала тему патриотизма, активно муссируется она и сейчас. Заявления об угрозах со стороны России или о быстром решении ситуации на Донбассе свидетельствуют о том, что в "НФ" если не готовятся, то уж точно побаиваются досрочных выборов. На теме патриотизма партия пытается выжать хотя бы необходимые для прохождения в парламент 5%. Не сомневаюсь, что в ближайшее время резких заявлений представителей "Народного фронта" станет еще больше", - говорит он. 

    По словам эксперта, в "Народном фронте" не случайно выбрали для себя нишу патриотизма.

    "Среди правых сил более-менее серьезные рейтинги имеет "Свобода", тогда как все остальные стушевались на этом фланге. Фактически нет "Правого сектора", не создал чего-то конкретного Дмитрий Ярош, только начинает зарождаться партия на базе "Азова". Поэтому именно сюда хотят ударить в "НФ". При массовых информационных поводах и грамотной работе в регионах вытянуть рейтинг. Хотя для этого придется идти в резкую конфронтацию с президентом Петром Порошенко, отмежеваться от главнокомандующего, у которого более миротворческая риторика. Ближе к самим выборам может активизироваться конфликт между "БПП" и "НФ", который сыграет на руку последним", — отметил Макитра.

    Политтехнолог уверен, что даже при нынешнем крайне низком рейтинге "Народный фронт" имеет все шансы улучшить ситуацию.

    Арсений Яценюк. Архивное фото
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    "Дело в том, что рейтинг любой из политических сил статичен. В стране ничего не происходит, выборов нет, поэтому во время соцопросов люди отвечают менее сосредоточено. Если корректно смотреть на результаты социсследований, стоит отметить, что в них не учитывается количество неопределившихся или тех, кто против всех. Именно из этих людей и можно добрать необходимый процент", — объяснил эксперт.

    Также специалист прокомментировал возвращение в информационное пространство бывшего премьер-министра, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

    "Люди такого уровня и с такими амбициями могут вернуться или на такую же должность, или на более высокую. Возможно, Яценюк хочет вернуться в украинскую политику посредством досрочных выборов, а уже там возглавить Верховную Раду или вернуться в Кабмин. Из тени в публичную политику Яценюк будет выходить только тогда, когда поймет, что у него есть шанс вернуться на высокие должности. Пока такой возможности нет, Яценюк будет находиться в режиме ожидания", - подытожил он.

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