Рано или поздно "Народный фронт" пойдет против Порошенко - Макитра

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Главными возмутителями спокойствия в информационном пространстве в первые недели нового года неожиданно для многих стали депутаты "Народного фронта". Стрельба Сергея Пашинского, покушение на Антона Геращенко, громкие заявления Александра Турчинова и Андрея Тетерука, разговоры о возвращении Арсения Яценюка— все это, по мнению специалистов, является ни чем иным как попыткой любой ценой засветиться в СМИ накануне возможных парламентских выборов.

Политтехнолог Ярослав Макитра уверен, что в ближайшее время резких заявлений представителей "Народного фронта" станет еще больше.

"Небывалая активность "Народного фронта" вызвана глубокой потребность повысить рейтинг, которого практически нет. На последних выборах в ВР политсила успешно обкатала тему патриотизма, активно муссируется она и сейчас. Заявления об угрозах со стороны России или о быстром решении ситуации на Донбассе свидетельствуют о том, что в "НФ" если не готовятся, то уж точно побаиваются досрочных выборов. На теме патриотизма партия пытается выжать хотя бы необходимые для прохождения в парламент 5%. Не сомневаюсь, что в ближайшее время резких заявлений представителей "Народного фронта" станет еще больше", - говорит он.

По словам эксперта, в "Народном фронте" не случайно выбрали для себя нишу патриотизма.

"Среди правых сил более-менее серьезные рейтинги имеет "Свобода", тогда как все остальные стушевались на этом фланге. Фактически нет "Правого сектора", не создал чего-то конкретного Дмитрий Ярош, только начинает зарождаться партия на базе "Азова". Поэтому именно сюда хотят ударить в "НФ". При массовых информационных поводах и грамотной работе в регионах вытянуть рейтинг. Хотя для этого придется идти в резкую конфронтацию с президентом Петром Порошенко, отмежеваться от главнокомандующего, у которого более миротворческая риторика. Ближе к самим выборам может активизироваться конфликт между "БПП" и "НФ", который сыграет на руку последним", — отметил Макитра.

Политтехнолог уверен, что даже при нынешнем крайне низком рейтинге "Народный фронт" имеет все шансы улучшить ситуацию.

"Дело в том, что рейтинг любой из политических сил статичен. В стране ничего не происходит, выборов нет, поэтому во время соцопросов люди отвечают менее сосредоточено. Если корректно смотреть на результаты социсследований, стоит отметить, что в них не учитывается количество неопределившихся или тех, кто против всех. Именно из этих людей и можно добрать необходимый процент", — объяснил эксперт.

Также специалист прокомментировал возвращение в информационное пространство бывшего премьер-министра, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

"Люди такого уровня и с такими амбициями могут вернуться или на такую же должность, или на более высокую. Возможно, Яценюк хочет вернуться в украинскую политику посредством досрочных выборов, а уже там возглавить Верховную Раду или вернуться в Кабмин. Из тени в публичную политику Яценюк будет выходить только тогда, когда поймет, что у него есть шанс вернуться на высокие должности. Пока такой возможности нет, Яценюк будет находиться в режиме ожидания", - подытожил он.

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