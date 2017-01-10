Пашинский по делу о стрельбе: информация вбрасывается из РФ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат ("Народный фронт") Сергей Пашинский убежден, что люди из окружения экс-президента Виктора Януковича намерены его дискредитировать.

В канун Нового года Пашинский сообщил о нападении. Он заявил, что неизвестный набросился на него и его супругу, угрожал убить. В результате Пашинский прострелил ногу нападавшему — Вячеславу Химикусу.

"Один из ближайших людей окружения Януковича, господин Портнов, организовал защиту нападающего. Адвокаты Портнова работают и распространяют ложь, информация вбрасывается из РФ людьми из окружения Януковича", — заявил Пашинский в комментарии журналистам во вторник.

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По словам Пашинского, в канун Нового года существовала угроза его безопасности и безопасности жены. "Я сделал предупредительный выстрел, дал команду "стоять", он, увы, не среагировал, приблизился, нанес мне удар бутылкой, я был сбит с ног и сделал выстрел, чтобы остановить его. После того, как нападавший был ранен, я предоставил ему медицинскую помощь. После того, как его жена сказала, что у них нет средств для оплаты лечения, мой сын, насколько я знаю, купил необходимые лекарства и оказал помощь. Это несколько тысяч гривен, кажется пять. Мои повреждения тоже зафиксированы", — сообщил нардеп обстоятельства инцидента.

При этом Пашинский подчеркнул, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы уменьшить вероятность подобных ситуаций. "Такая пьяная нечисть терроризирует всю страну. Я не только как депутат, но и как гражданин и отец, как мужчина, сделаю все, чтобы такая нечисть не царила на улицах. Я убежден в своей правовой позиции и буду защищаться", — сказал он.

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Причиной конфликта между Пашинским и Химикусом явился автомобиль, который стоял на обочине без габаритный огней и создавал аварийную ситуацию. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство". При этом в понедельник адвокат пострадавшего заявил, что Пашинский до сих пор не допрошен правоохранительными органами.